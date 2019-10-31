三井台中港outlet到高美濕地免費接駁車明天上路
2019-10-31 15:04
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
三井台中港outlet到高美濕地的免費接駁車明天開出，今天試乘，來賓都說方便，不分平假日，每天往返5班次，採低底盤接駁車，行動不便民眾也可乘坐。
MITSUI OUTLET PARK台中港和高美濕地都是知名景點和購物場所，往返之間只需數十分鐘車程，兩地之間尚無公車路線可串連，民眾必需透過轉乘方可抵達。MITSUI OUTLET PARK 台中港為了提供更多顧客的需求，藉此發揮帶動台中海線觀光旅遊的新能量，出資從明天起，規劃高美濕地與台中港旅客服務中心間往返的免費接駁車，不分平假日，每天往返5班次，初期將先試行至2020年3月1日止。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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免費接駁專車每趟車程需約25至30分鐘，同時顧客在回程時，無論前往台中市中心或清水火車站，還可利用台中市政府規劃的「假日接駁公車688路」搭配已經既有的公車路線，完整串連港區主要觀光景點及轉乘點。逛完OUTLET接續看夕陽，再前往梧棲觀光漁港吃海產，體驗台中海線的無限魅力。對於促進及連結兩地居民或是其他區域前來的觀光客，往返購物、消費、觀光、休憩，將更便捷；業者強調，三井台中港outlet的摩天輪燈光，冬季開燈時間會提早。
發車時刻表(不分平、假日)
台中港旅客服務中心 12:30/13:50/15:10/16:30/17:50
高美濕地旅客服務中心 13:10/14:30/15:50/17:10/18:30
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