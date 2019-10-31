網美必拍！湖心亭搭水上彩燈 台灣燈會暖身開跑

2019-10-31 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



台中市籌辦2020台灣燈會，打造史上最長的燈會展演，今天晚上在台中公園推出暖場活動，由設計師周育潤打造「光影遊樂園」，把日月湖與湖心亭變身拍照打卡的熱門景點。

2020台灣燈會主展場在花博后里園區，明年2月8日點燈展至2月23日；副燈區在文心森林公園，今年12月21日點燈，要一路展到元宵節後。市府今起在中山公園推暖身活動，展期至11月10日。

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暖身燈會由國內外獲獎無數的設計師周育潤，在台中公園打造「光影遊樂園」，邀請台中在地插畫家BaNAna Lin阿蕉、久居台中的藝術家蔡語婕參與燈飾彩繪，提前為燈會暖身。

市府在台中公園平等街入口，打造彩繪燈籠牆，有大地彩燈投影，台中公園的日月湖出現水上彩球，還有插畫家彩繪的台中意象投影，水上彩燈搭配造型典雅的台中地標湖心亭，洋溢著幸福感，非常適合拍照打卡。

新聞局長黃國瑋表示，2015年台灣燈會在台中，台中公園是展區之一，2020年台灣燈會重回台中，市府在燈會倒數100天時，在台中公園舉辦暖身活動，象徵傳承意味；今天正好是西洋萬聖節，台中公園光影遊樂園也推出限量彩燈，變裝出席還能拿到萬聖節禮品。