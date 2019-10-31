埔里花卉物流中心即將復活 11月重啟辦全國盆栽展
2019-10-31 14:18
聯合報 記者賴香珊
／南投即時報導
南投縣埔里鎮斥資近2億元打造的「花卉物流中心」，歷經在地農會、委外經營等均難以營運，而成「蚊子館」；經公所向農委會爭取，初步同意無償撥用由公所經營管理，11月下旬將辦理全國盆栽展，讓停業閒置近2年的館區重啟復活。
埔里公所指出，農糧署斥資1.8億元打造該中心，但完工後在地農會或委外經營均都因不堪虧損、土地租金等因素，難以維持營運，去年初停業閒置至今，今年經立委蔡培慧牽線農委會主委陳吉仲視察，初步同意無償撥用讓由公所接手管理。
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為活化館區，公所積極向農糧署爭取辦理大型花卉、樹石展，鎮長廖志城說，全國風華盆栽展是年度盆栽界盛事，今年首度從彰化溪州公園移師到埔里，11月27至29日為廠商展，之後開放至12月底供一般民眾參觀，推廣樹石盆花之美。
而為籌備為期1個多月的全國盆栽展，公所除尋求知名花藝設計師凌宗湧、中華盆花發展協會和在地園藝業者等專業人士，更結合在地青年的創新思維去構思展場和系列活動，也透過舉辦活動同步整修維護閒置已久的場館和荒煙蔓草的園區。
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