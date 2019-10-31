6個字賺3萬元！中科斜張橋徵名

2019-10-31 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



串連台中科學園區與水湳園區的的中科斜張橋，高聳塔柱已經豎立起來，搭配近日安裝的鋼纜，外型仿彿豎琴，未來將成為台中地標。台中市建設局今起舉辦命名活動，首獎可獲得3萬元，參加票選的民眾也有機會拿到千元禮券。

中科園區與水湳園區隔著台74線，為了串連兩園區，市府規劃中科路跨越台74線的斜張橋，塔柱搭配鋼纜彷彿「少女彈豎琴」，也彷彿白鷺鷥展翼飛翔，夜間搭配LED燈光投射，往來經過台74線的駕駛都能清楚看見。

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建設局長陳大田說，為了讓中科斜張橋有個響亮的名字，市府徵求橋梁命名，即日起到11月13日下午5點止，可上網留下6個字以內的名字，並說明命名含義，首獎可獲得3萬元獎金，入圍者每人5000元，參加票選的民眾也可抽千元禮券。

市府表示，中科橋命名分兩階段，徵求截止後，由專業評審依創意、地方文化特性，挑選5名入圍者，第二階段開放全民票選，投票按讚選出中科橋的名字，參加票選者選出50人，每人獲得1000元禮券。