犯罪被害人保護協會南投分會送暖 馨生人完成超大壁畫
2019-10-31 13:09
聯合報 記者江良誠
／南投即時報導
犯罪被害人保護協會臺灣南投分會今天與南投地檢署、南投縣林進財福利慈善事業基金會及天采工坊，30日在陳綢兒少家園舉辦公益社區壁畫發表和立冬送暖關懷，展示馨生人回饋社會之豐碩成果。
民國99年起，犯保協會運用公務預算，讓對有繪畫興趣的青少年馨生人習畫，每個成員都帶著親人受害的故事來到畫室，並藉著各種練習，讓生活重新上色，畫技從興趣走向專業，已有數名馨生人學成。南投分會擬訂3年培育計畫，協助孩子築夢，服務人群。並在本分會委員李鐸帶領少年馨生人踏出畫室，執起畫筆把所學之藝術技能，為兒少家園3層樓的水泥建築注入柔美活潑的新生命，以藝術回饋社會的善心傳達給世人。
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立冬將至，為給馨生人溫馨關懷，南投分會主任委員吳明賢號召委員及顧問熱情認捐由埔里金都餐廳精心燉製80份「蟲草烏骨雞」及「八寶香米油飯」，並由志工親手送至馨生人家中表達關懷。
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