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吳女曝14分鐘通話內容 同情張嘉郡對周柏吟「愛得很卑微！」

不同部落有不同香味 馬告香氛是丹大布農的氣味

2019-10-31 12:44聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

日月潭地利，雙龍，潭南，人和等部落裡，最近正在醞釀一種迷人的香氣，它是屬於大自然的寶藏，也是布農族人的掌上明珠，一粒粒由綠轉成深褐色，帶著大地檸檬香氣的黑珍珠，就是我們常聽說的「馬告maqav」，成為部落獨特的香氣。

信義鄉農會表示，馬告是台灣原生種的香料植物，主要產地在烏來、棲蘭中低海拔的山區，你可能對它的另一個名字「山胡椒」比較熟悉，為原住民族傳統食材，近年蔚為風潮，就連米其林餐廳也將其入菜；隨著需求大增，近來在布農族部落裡頭很流行，需仰賴族人的野生採集。

日管處表示，推動部落香氛課程中，調香師利用穀物酒精浸漬過濾的部落植物「馬告」，它的香氣是帶一點檸檬的香氣，又有那麼一點刺鼻的胡椒味，經過酒精浸泡後，讓它的味道不會那麼刺激，反覆動作2至3次，變的真的非常平順，因而淬取濃縮了馬告的精華。

在調香師的帶領下，族人們歷經大半年時間，運用自然植物原料的重覆萃取，終於帶出屬於部落的味道，研發了全台灣首創的部落香氛「馬告定香劑」，不僅前段帶著些許植物清香，後段更蘊含著濃濃的大地檸檬味的尾韻，在空氣流動下，頓時讓人們感到被擁抱山林的舒暢感。

信義鄉地利，雙龍，潭南，人和等部落裡，最近正在醞釀一種迷人的馬告香氣。圖／日管處...
信義鄉地利，雙龍，潭南，人和等部落裡，最近正在醞釀一種迷人的馬告香氣。圖／日管處提供
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布農族人原住民米其林日月潭

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