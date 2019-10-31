高齡社會長者常見肌少症 謹記「我的餐盤」六口訣
2019-10-31 12:11
聯合報 記者黑中亮
／南投即時報導
面對高齡長者常因飲食及運動不足，而出現肌少症現象，南投醫院營養師製作符合長者「我的餐盤」六口訣，每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙，教導長者認識肌少症及預防飲食。
衛生局長黃昭郎表示，南投縣邁向高齡社會，65歲以上人口數於108年9月統計，已達到8萬7330人，占總人口數17.7%，隨著年紀老化，身體各項器官功能逐漸下降，成年人在40歲過後，肌肉質量平均每十年減少8％，年紀越大流失越快。
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呼籲家中有長輩的民眾要注意，若長者有走路緩慢、握力下降、行動吃力、容易跌倒、體重減輕，就要高度懷疑是否罹患肌少症，若能均衡飲食搭配適量優質蛋白質並且持續規律性運動，是預防「肌少症」的不二法門，建議老人家應均衡吃進足夠熱量，並且要增加蛋白質的比例，才能長肌肉，特別是牛奶、雞蛋、瘦肉、黃豆類都含有增長肌肉的蛋白質。
南投衛生局啟動7場次行動廚房列車，辦理「肌不可失，營養好食力」營養實作DIY課程，特別邀請南投縣營養師公會廖美俞理事長及多位營養師在現場，教導長者一同參與，製作奶香蒸蛋及南瓜豆漿堅果飲，增加長輩對於活動的參與感，藉由活動中學習之營養知識能夠應用在日常飲食中。
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