女老師罹惡性度高乳癌 乳全切保留乳頭升級B罩杯

2019-10-31 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中市32歲蔡姓才藝班女老師在大學時有良性纖維囊腫，有特別注意，今年4月在左乳上側摸到跟以前不一樣硬塊，就醫發現是1公分惡性度高的HER2陽性乳癌，經與醫師討論，可保留乳頭，考量採局部切除，需配合放療，影響工作，今年7月接受乳房全切除、重建手術，另一側配合隆乳，術後接受化療與標靶治療。蔡姓女病患說，「以前我連A罩杯都不到，現在有B罩杯耶！我整個人都充滿自信了，覺得自己超有女人味」。

蔡姓才藝班女老師強項為珠心算，為家中經濟主要來源，現有一名可愛的3歲小孩，目前公公中風仍住在CCU，她要面對的是家中成員老小皆須照顧，她確診罹乳癌一期，她告訴醫師「我胸部超小，胸部對我可有可無，再加上爬了許多關於乳房重建的文章，愈看愈困擾，不知道需不需要重建。」

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台中榮總乳房腫瘤外科主任洪志強說，經醫療團隊介入分析優缺點，蔡小姐回去思考後覺得自己還很年輕，未來還有很漫長的路要走，乳房的外觀須長年面對，決定接受患側內視鏡輔助乳房全切除、乳頭保留重建手術及對側乳房重建手術。左乳保留皮膚、乳頭，乳腺全切除，並且側乳重建，增加200公克的矽膠，腋下有4公分小傷口，A罩杯升級B罩杯，右側乳房也配合增加100公克隆乳；隆乳不影響後續治療，不會增加復發風險。