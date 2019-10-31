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長輩邀大家打卡免費喝咖啡 大大人奉茶館豐原館開幕

2019-10-31 11:08聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中市衛生局委託辦理的大大人奉茶館豐原館已開幕，每周四教長輩泡咖啡，享受生活並多與人互動，門口就寫著「請支持爺爺奶奶樂齡學習，來館打卡免費喝咖啡」，也可投50元支持該館和樂於學習的長輩。

大大人長期照護關懷協會在豐原區南村路20號設大大人奉茶館豐原館，開幕一個月，有長輩天天報到，這裡可以聊天，周四學泡咖啡，有專家教長輩做簡單運動，許多長輩拿自己的手工作品到館內分享或義賣，包括手工餅乾、拼布，偶爾有菜頭糕；長輩年齡從65歲到98歲都有，一名98歲老榮民身體健康，自己走到館內，他說這裡很舒服，同年齡的人一起聊天學習，時間過得很快。

豐原館長王姿櫻表示，該館目前教長輩泡咖啡，將來目標是青銀共創，年輕人想創業，長輩有資金可協助，長輩學過泡咖啡技術，更能了解此行業特性，館內有小菜園，讓長輩透過簡單種菜動作，動動身體，舒緩筋骨。

大大人奉茶館豐原館開幕，館內都是長輩的手工藝品。記者游振昇／攝影
大大人奉茶館豐原館開幕，館內都是長輩的手工藝品。記者游振昇／攝影
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大大人奉茶館豐原館開幕，邀請民眾到場打卡免費喝咖啡，支持長輩學泡咖啡，享受生活並...
大大人奉茶館豐原館開幕，邀請民眾到場打卡免費喝咖啡，支持長輩學泡咖啡，享受生活並與人互動。記者游振昇／攝影
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大大人奉茶館豐原館開幕，邀請民眾到場打卡免費喝咖啡，支持長輩學泡咖啡，享受生活並...
大大人奉茶館豐原館開幕，邀請民眾到場打卡免費喝咖啡，支持長輩學泡咖啡，享受生活並與人互動。圖／大大人長期照護關懷協會提供
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大大人奉茶館豐原館開幕，邀請民眾到場打卡免費喝咖啡，支持長輩學泡咖啡，享受生活並...
大大人奉茶館豐原館開幕，邀請民眾到場打卡免費喝咖啡，支持長輩學泡咖啡，享受生活並與人互動。記者游振昇／攝影
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大大人奉茶館豐原館開幕，館內會教長者一起運動。記者游振昇／攝影
大大人奉茶館豐原館開幕，館內會教長者一起運動。記者游振昇／攝影
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咖啡衛生局

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