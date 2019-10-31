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單親爸帶3女兒住帆布簡陋屋 義工團動員幫忙蓋房

2019-10-31 09:54聯合報 記者林敬家／即時報導

彰化縣二林鎮30歲陳姓男子獨自帶著3名子女住在簡陋的4坪大矮房，生活環境不佳，台灣心義工團接獲通報，經過義工探勘評估，為改善孩子的生活，開案號召義工為他們蓋房，最近善款湧入近百萬，已足夠為他們搭建遮風避雨的永久屋，這兩天義工率先到二林鎮以大型機具清除原建物，周末將展開蓋房行動。

陳姓男子與妻離婚後帶著分別7歲、4歲與2歲的女兒住在二林鎮豐田里一處石瓦房裡，家庭環境不佳下，台灣心義工團2年前接獲通報，但觀察多時才決定實際協助，理事長尤瑞豊說，暑假來看陳先生，發現居住環境不佳，前門僅用帆布圍起，也沒有廁所，一家人就在一個桶子上廁所再拿出去倒，屋內充滿異味，鄰居也很排斥，找來長期協助他們的社工討論，認為陳先生家庭功能失能，為讓小孩在安全環境成長，陳先生能放心外出工作，才決定為他們蓋房。

在拆屋現場小女兒說，「房子被拆掉了」，陳男安慰女兒，「沒關係，很多人會幫忙我們蓋。」本周末預計會有來自各地的志工150人次幫忙，將為期兩周末，尤瑞豊說，到時會分為水電、鐵工、木工，清潔組、廚房組等組別，無論有沒有專業，都能有服務的機會，一起為這塊土地付出。

通報個案的縣議員謝彥慧助理陳心怡說，過去地方善心團體也會捐物資給陳家，但一家人更迫切改善居住空間，台灣心義工團都是自費住宿和三餐來行善，地方團體將在義工蓋房期間前來提供餐食，以助他們工作順利。

台灣心義工團成立4年多，目前已協助第55案弱勢戶的蓋房計畫，第一屆理事長尤瑞豊過去在台灣寶島行善義工團服務，因認為全台各地需要幫助的個案很多，尤其到了風災時，急需人力及時投入修繕，因此組成台灣心義工團，他說，長期感受到台灣人的愛心，許多人也從付出行動中療癒自己。

陳姓男子與三名女兒住在已帆布遮蓋的石瓦屋內。圖／陳心怡提供
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陳姓男子住家門口以帆布遮蓋，隔出廚房。圖／陳心怡提供
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台灣心義工團昨天出動大型機具先剷除舊矮房。記者林敬家／攝影
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陳姓男子與三名女兒擠在狹小的空間內生活。圖／陳心怡提供
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陳姓男子獨自照顧7歲、4歲與2歲女兒。記者林敬家／攝影
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