超便宜！為毛小孩安排身後事 台中寵物植存區好夯

2019-10-31 07:19 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



現代越來越多人養寵物陪伴生活，但毛小孩生命有限，主人告別心愛的寵物後，為了安排寵物身後事，往往荷包大失血。台中市動保處在神岡區規畫寵物植存專區，預計明年下旬才會開放，但日前公布收費標準，寵物植存台中市民每件收取2000元，非市民也只要4000元，而且不限期限，讓不少毛小孩主人熱烈關注。

台中市寵物屍體焚化施收費標準昨修正通過，針對寵物死亡後，提供公家焚化、植存的服務；根據該收費標準，台中市民的寵物死亡後，可申請動保處代為焚化遺體，寵物未滿5公斤收費250元，超過者每公斤多收50元，上限最高50公斤；非台中市民加倍收費，不過公辦寵物焚化委託民間業者處理，採集體焚化儀式，無法領回骨灰。

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收費辦法也羅列寵物骨灰植存的費用，市府已規畫在神岡崇璞園殯葬園區，設置寵物植存區域；台中市民申請寵物骨灰植存，每件收費2000元，非市民收費4000元，未來寵物植存區完成後，想申請植存的寵物主人，得找私人業者專門火化，再把骨灰送到植存區。

不少毛小孩主人看到該收費標準後，直呼「太便宜了」，紛紛向台中市動保處詢問。有寵物主人說，毛小孩就像家人，將來寵物死亡後，希望能找到地方保存，但坊間收費價格高，還有年限規定，想要緬懷毛小孩所費不貲。

坊間寵物植存區或塔位，收費價格、年限不一，有的光是骨灰花灑每年收費3、4000元起跳，樹葬3年收費1.2萬元起，如果要進入寵物靈骨塔，最陽春的類型10年收費價格4萬元起跳。