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繼美國參議院 眾院外委會也通過「台北法案」

台中這2區三井好市多加持土地創天價 房子愈蓋愈小

2019-10-30 23:42聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市區段徵收配餘地第三次標售今天開標，其中台中糖廠泉源段3560坪，有日本三井投資大型購物中心，最後由豐邑以35.2億元得標，換算每坪98.88萬元創新高，水湳經貿園區2筆商業區土地也有好市多二店加持，每坪標脫單價達85萬元。

台中市議員李中說，台中市房市近幾年隨著房價上漲，以首購為主力，多為父母先付頭期款，再由子女房貸30年，走總價市場，總價壓在一千萬元以下，扣掉一個停車位，坪數不到30坪的二房產品，以近期台中公有地標售不斷創新高，建案也會因土地成本墊高，售價也跟著調高，未來建商推出首購建案，仍維持在總價一千萬元以下，坪數愈來愈小。

台中市政府地政局表示，此次標售配餘地包括水湳經貿園區、捷運北屯機廠、台中糖廠及太平新光地區等4個開發區，標售26筆土地，面積合計約7.11公頃，總計吸引55封標單競標。

台中糖廠泉源段鄰近台中火車站大魯閣新時代商圈，加上新建國市場，日本三井不動產集團在周邊的台糖商業區土地投資興建大型購物中心已經在申請建照，加上台糖湖濱生態公園、帝國製糖廠修復工程即將完工，很多建商在標售前，紛紛探問三井大型購物中心進度。

建商表示，去年台中市南區戰基處公有地的住宅用地標售，最後建商以一坪超過80萬元得標，台糖台中東區泉源段為商業用地，容積率更高，更值錢，因此每坪逼近百萬元，在合理範圍。

捷運北屯機廠位置拜捷運綠線與台鐵雙鐵共構，建商推案踴躍，好市多二店並已確定落腳於捷運G0站旁的特定商業區，，這次推出的2筆商業區土地共吸引10封標單投標，每坪標脫單價達85萬元，頗受市場青睞。

水湳經貿園區2筆商業區土地也有好市多二店加持，每坪標脫單價達85萬元。圖／台中市...
水湳經貿園區2筆商業區土地也有好市多二店加持，每坪標脫單價達85萬元。圖／台中市政府提供
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台中市台中糖廠泉源段3560坪配餘地有日本三井投資大型購物中心開發，每坪標出近百...
台中市台中糖廠泉源段3560坪配餘地有日本三井投資大型購物中心開發，每坪標出近百萬元天價。圖／台中市政府提供
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台中市捷運好市多

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