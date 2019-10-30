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南投草屯雙十吊橋驚見2問題 砸150萬加固橋墩

2019-10-30 23:34聯合報 記者賴香珊／南投報導

南投縣草屯鎮雙十吊橋鋼纜銹蝕，且有橋墩掏空情形，安全堪慮，縣府將與公所共同籌措經...
南投縣草屯鎮雙十吊橋鋼纜銹蝕，且有橋墩掏空情形，安全堪慮，縣府將與公所共同籌措經費維修改善。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯鎮雙十吊橋興建已51年，近期會勘發現鋼纜鏽蝕，且其中一座橋墩淘空，吊橋安全堪慮，縣府將與公所共同籌措經費盡快更新鋼纜、加固橋墩，同時改善周邊環境設施，並規劃設計光雕，打造全新亮點攬客。

縣府指出，雙十吊橋長360公尺，當時是由地方人士籌資雇工興建，是雙冬和平林兩里間重要橋梁，曾是全台最長吊橋；但隨中潭公路和國道6號開通而沒落，從交通要道變成休閒景點，更因缺維護經費、烏溪水文改變等因素受損。

草屯鎮公所表示，縣府先前曾撥款改善橋面破損，並加設安全護網，近期又發現鋼纜鏽蝕狀況加劇，其中還有1座橋墩有淘空情形，恐危及橋梁安全，但維修經費甚鉅，地方財政難負荷，因此向縣長林明溱反映盼協助改善。

草屯鎮長簡景賢說，該吊橋充滿著當地民眾的歷史記憶和情感，深具保存價值，因此鄉親除盼整修維護，更能增加該吊橋的觀光休閒功能，後續也將規劃提報光環境營造，加入新元素打造亮點，盼讓雙十吊橋成為草屯，甚至南投縣的新地標。

林明溱表示，為避免橋梁持續淘空惡化，目前擬由縣府和公所共同籌措約150萬元經費加固橋墩，至於鋼纜更新及公共設施、觀光休閒環境改善等工程，粗估約需經費3600萬元，因經費龐大，因此請公所在年底前提出改善計畫書給縣府，再轉報交通部觀光局爭取經費改善。

吊橋林明溱國道

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