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張瀚天超人、王惠美魔女琪琪 萬聖派對一起搞怪

2019-10-30 22:28聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

明天（31日）是萬聖節，國民黨第二選區（彰化、花壇、芬園）立委參選人、縣議員張瀚天在今晚萬聖節前夕，於彰化市精誠夜市舉辦萬聖節掃街大遊行，張瀚天穿著超人裝以「瀚天超人」出場，彰化縣長王惠美也打扮成魔女琪琪和搞怪隊伍在夜市遊行，瀰漫著歡樂氣氛。

張瀚天為了迎接萬聖節，連續舉辦5場搗蛋萬聖派對營的闖關及掃街遊行活動，今晚在精誠夜市是壓軸掃街大遊行活動，張瀚天表示，以快閃方式舉辦搗蛋萬聖派對營」活動，參與人數一場比一場還熱烈，有越來越多家長也陪著孩子們一起來做搞怪裝扮，還有不少人是「打卡簽到」，除增進親子間的感情，給孩子們快樂的童年回憶。

縣長王惠美也扮成魔女琪琪，與大人小孩都玩得很開心，王惠美說，感謝張瀚天在萬聖節前夕，舉辦這場熱鬧有趣的親子活動，希望以後再舉辦更多場，以更多元形式，增進親子們的感情。

張瀚天指出，此次首次舉辦萬聖節活動，民眾反應出乎意料的熱烈，尤其是部分較偏鄉的孩子都對類似活動感到好奇，讓他有信心，明年會延續再舉辦，因為孩子們的笑容是最好的證明。

國民黨第二選區立委參選人、縣議員張瀚天在今晚萬聖節前夕，於彰化市精誠夜市舉辦萬聖...
國民黨第二選區立委參選人、縣議員張瀚天在今晚萬聖節前夕，於彰化市精誠夜市舉辦萬聖節掃街大遊行，張瀚天穿著超人裝以「瀚天超人」出場，縣長王惠美則是魔女琪琪亮相。照片／張瀚天競選服務處提供
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國民黨第二選區立委參選人、縣議員張瀚天在今晚萬聖節前夕，於彰化市精誠夜市舉辦萬聖...
國民黨第二選區立委參選人、縣議員張瀚天在今晚萬聖節前夕，於彰化市精誠夜市舉辦萬聖節掃街大遊行，張瀚天穿著超人裝以「瀚天超人」出場，與民眾同樂。照片／張瀚天競選服務處提供
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國民黨第二選區立委參選人、縣議員張瀚天在今晚萬聖節前夕，於彰化市精誠夜市舉辦萬聖...
國民黨第二選區立委參選人、縣議員張瀚天在今晚萬聖節前夕，於彰化市精誠夜市舉辦萬聖節掃街大遊行，張瀚天穿著超人裝以「瀚天超人」出場，與兒童同樂。照片／張瀚天競選服務處提供
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萬聖節親子王惠美

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