台中培訓運動選手 祭出獎助金

2019-10-30 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中報導



台中市田徑選手陳傑，在108全運會拿下400公尺跨欄金牌，寫下6連霸紀錄，他可獲得每月1萬2000元的培訓獎助金。圖／台中市運動局提供 分享 facebook

積極培育在地運動選手，台中市運動局今年起增訂「台中市績優運動選手培訓獎助金」，從108年全國運動會、109年全國中等學校運動會開始施行，獲金、銀、銅牌選手每月都可領培訓獎金。剛落幕的全運會，中市獲257獎牌，明年就要發出1424萬4千元獎助金。

今年全運得獎選手 搶頭香拿獎助金

運動局長李昱叡曾任職體育署，他表示，北、高直轄市一直有運動選手培訓獎金補助，桃園升格直轄市才開始推動，市長盧秀燕非常支持，已編列2千多萬預算，從108全運得獎選手開始獎勵。

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李昱叡說，選手訓練之外，還有補給營養品、餐費支出，個人運動裝備和護具要更換，是一筆不小負擔。有些學校、各體育委員會找贊助支援，但難度越來越高，贊助名額也可能集中在少數選手，有了這筆「績優運動選手培訓獎助金」，對清寒、潛力選手是激勵。

李昱叡指出，兩年一次的全國運動會個人金牌每月獎助1.2萬元、銀牌4千元、銅牌2千元，可領滿2年；團體金牌每月8千元、銀牌2千元、銅牌1千元，若團體、個人同時得獎，擇優領取，匯入個人帳戶；每年1次全中運，個人金牌每月領6千、銀牌2千元、銅牌1千元，團體賽得獎也有獎助金。

跨欄金牌陳傑 每月可獲1.2萬元

108年全國運動會台中市奪55金，成績全國第三，其中的田徑選手陳傑拿下400公尺跨欄金牌，寫下6連霸紀錄，以他為例，每月可獲1.2萬元培訓獎助金，自行運用。