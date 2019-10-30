第一批農業移工11月來台 移工日薪高有人不看好政策

2019-10-30 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／彰化即時報導



第一批農業移工最快將在11月15日引進到台灣！彰化縣申請67名，彰化縣農會占30名，是全縣最多名額的申請機構；總幹事廖振賢今天說，將保留部分移工派到縣農會的埤頭農場蘆筍園，其餘開放給有需求的合作社、農會申請。

農村人力老化，缺工嚴重，多年來各縣市農會和立委一再爭取開放農業移工，今年5月間，農委會宣布試辦開放引進外展農移移工，名額共400人，彰化縣有18個機構申請，最後6個機構提出的計畫獲得審核通過，申請移工名額共67人，人數僅次於雲林縣。

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不願具名的農會人士說，政府開放申請引進農業移工是希望能紓解農業缺工的壓力，政策的美意恐會大打折扣。因為農業移工的日薪，雇主必須依勞動基準法比照本國勞工，對收益不高的農業來說，是很大的成本壓力，還沒引進，已傳出有申請機構決定打退堂鼓。

縣農會在埤頭鄉沙崙路有1處面積2公頃農場，3年前投資栽種溫室蘆筍，是全台唯一農會自行栽種與推廣的蘆筍園。「目前蘆筍園僱用15名人力，未來還需15名。」場長張永坤說，埤頭農場溫室蘆筍園每年農曆年後採收，可收到年底，年產值超過300萬元，因品質好，受到餐廳和消費者肯定，已供不應求，農會決定明年再增加2公頃溫室蘆筍園。

「聯合社社員遍布全台，會以中彰投雲等4縣市優先派遣，方便管理。」中華民國果菜合作社聯合社總經理林小萍說，勞動部已核准聯合社10名農業移工申請案，據了解，勞動部正與越南洽談勞動契約，移工最快會在11月15日來台，