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高齡駕駛人今年事故死傷多 南投偏鄉換照率偏低

2019-10-30 16:57聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

今年1至8月75歲以上高齡年長者所致交通事故死傷事件，與去年同期比較增加，避免類似高齡駕駛事故再次發生，各地監理機關推動高齡駕駛人駕駛執照管理制度，但對偏鄉而言，南投監理站統計全縣目前換照率僅64%，其中信義、仁愛、國姓、集集等鄉鎮地區換照率偏低，針對年滿75歲駕駛人須換發3年短期駕照，歡迎高齡長者們把握時機辦理駕照繳回或換發。

南投監理站指出，高齡長者事故發生率偏高，近來類似案件如基隆市發生一起行人闖紅燈過馬路，遭到92歲老翁開車撞死事件，另外一起事故，同樣也是高齡93歲老翁開著轎車，疑似誤將剎車踩成油門，直接暴衝往捷運站內，造成車頭半毀，車輛零件散落一地。

站長游明傳表示，一件又一件交通事故激起民眾關切，都會區換照率還好，但信義鄉、仁愛鄉、國姓鄉、集集鎮等地區換照率偏低，為鼓勵高齡駕照繳回或換發，只要年滿75歲以上接獲換照通知的高齡駕駛於換照期限3個月內，至南投監理站櫃檯辦理駕照繳回或換發，即可獲贈宣導品，也歡迎高齡長者藉辦理駕照繳回或換發時，檢測自我的身體機能狀況，評估是否可再繼續開(騎)車，如果駕照不再使用，可以將駕照繳回監理機關。

此外，其於各縣市都敬老乘車福利，建議高齡長者們繳回駕照後多加使用敬老卡搭乘大眾運輸工具，早、晚出門穿著亮色系衣服或穿戴反光的配件較安全，有關高齡駕照繳回或換發相關作業資訊，可洽詢各地監理機關。

鼓勵高齡長者藉辦理駕照繳回或換發，南投監理站統計信義、仁愛、國姓、集集等鄉鎮地區...
鼓勵高齡長者藉辦理駕照繳回或換發，南投監理站統計信義、仁愛、國姓、集集等鄉鎮地區換照率偏低。圖／本報資料照片
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鼓勵高齡長者藉辦理駕照繳回或換發，南投監理站統計信義、仁愛、國姓、集集等鄉鎮地區...
鼓勵高齡長者藉辦理駕照繳回或換發，南投監理站統計信義、仁愛、國姓、集集等鄉鎮地區換照率偏低。圖／本報資料照片
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駕照事故監理站

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