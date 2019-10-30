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影／清境高空步道2.0啟用 羊咩咩帶頭衝萌炸了

2019-10-30 15:47聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣仁愛鄉清境高空觀景第二期步道今啟用，步道長度從1.2公里延長為1.68公里，更從台14線路旁延伸進入青青草原，能同時飽覽高山景致和草原風光，而開放營運首日，率先體驗不是人，而是找來「羊咩咩」帶頭衝，萌炸剪綵現場。

縣府指出，該步道從前年5月啟用至今，遊客數逾220萬人次，門票收入達7500萬元，而為增加步道完整性及串聯性，進行第二期延伸工程由南商圈票口端向上延伸480公尺，還橫跨台14甲線銜接進入青青草原故事館端，視野也更加遼闊。

「清境高空觀景步道2.0啟用開幕式」今則在步道南商圈端入口處舉行，但首批上橋的不是機關首長或遊客，而是成群的「羊咩咩」，過去那票霸占公路奔走的「綿羊大軍」，在牧羊人的吆喝聲轉移陣地占據步道，帶著遊客們往上衝，場面又萌又壯觀。

縣長林明溱說，找來「羊咩咩」為二期步道啟用領頭開道，期許南投縣成為觀光領頭羊，引領台灣且放眼國際，同時步道全長1.68公里，也取其「一路發」諧音在步道兩側插上168支國旗，盼清境高空觀景步道能洋洋得意讓縣府一路發。

林也提到，為優惠遊客也拉抬買氣，步道加長不加價，全票票價仍維持為50元，同時也與清境農場合作推出平日180元、假日220元的旅遊套票，就能從清境農場旅遊服務中心旁的南端進入，沿地勢向上玩進青青草原，再向下順遊回停車處。

南投縣清境高空觀景第二期步道今啟用，首批上橋的不是機關首長或遊客，而是找來「羊咩...
南投縣清境高空觀景第二期步道今啟用，首批上橋的不是機關首長或遊客，而是找來「羊咩咩」帶頭衝。記者賴香珊／攝影
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南投縣清境高空觀景第二期步道今啟用，首批上橋的不是機關首長或遊客，而是找來「羊咩...
南投縣清境高空觀景第二期步道今啟用，首批上橋的不是機關首長或遊客，而是找來「羊咩咩」帶頭衝。記者賴香珊／攝影
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南投縣清境高空觀景第二期步道今啟用，首批上橋的不是機關首長或遊客，而是找來「羊咩咩」帶頭衝。記者賴香珊／攝影
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南投縣清境高空觀景第二期步道今啟用，首批上橋的不是機關首長或遊客，而是找來「羊咩咩」帶頭衝。記者賴香珊／攝影
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