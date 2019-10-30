台中市府重罰中火後台電表示歉意 中市府：肯定
2019-10-30 15:44
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
台中市政府日前重罰中火史上最高6000萬元罰單，台電承諾汙染防制設備完成前，不再對外排放廢水。台中市環保局今天表示，市府查獲中火廢水7次超標，台電原先改善態度消極，甚至舉不同法源喊冤；如今台電坦誠表示歉意，市府給予肯定，也呼籲台電應主動詳細說明廢水處理方式，並於12月如期完成改善勿再排放，影響市民健康。
環保局表示，經市府重罰史上最高6000萬元罰單後，台電終於承諾即日起不再排放廢水，此證明中火放流水確實超標，二來代表市府重罰達成初步效果，對此，市府給予肯定，盼中火落實承諾，讓廢水改善工程年底前如期完成。針對其它兩處排放口「硼」超標，台電需在11月15日前提送改善計畫書，提醒台電注意提報時間。
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環保局說，針對中火放流水暫不外排，廢水如何處理，環保局也呼籲台電應主動詳細說明，比如暫存廠內的廢水，將來如何去化，以及防汙設備是否能在年底前完工等，市府將嚴密監控中火改善進度，包括空汙防制設備如實操作、自動連續系統監控、派員入廠監督等措施，讓汙染不再發生。
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