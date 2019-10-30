南投市將現懸日美景！11月9日封街讓民眾看過癮
2019-10-30 14:27中央社 南投縣30日電
南投市民族路11月8日到10日傍晚將出現「懸日」美景，市公所9日將舉辦「封街拍懸日」活動，方便市民及攝影玩家捕捉日落八卦山頭的美麗景觀，也提醒汽、機車避開管制路段。
根據交通部中央氣象局懸日預報，南投市民族路南陽路以西，11月8日下午4時43分到5時3分、11月9日下午4時46分到5時6分、11月10日下午4時48分到5時8分將出現懸日，因此，南投市公所11月9日下午4時30分將在民族路清水餐廳前舉辦「封街拍懸日」活動。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
市公所今天舉辦宣傳記者會，南投市長宋懷琳說，欣賞懸日源自紐約曼哈頓，日落陽光灑落街道，夕陽剛好介於兩排建築物中間，形成美麗特殊景觀，現在不用到國外，11月9日最佳觀賞懸日地點就在南投市民族路，市公所為市民、攝影愛好者封街，提醒用路人繞道。
另外，宋懷琳說，今年逐漸進入尾聲，傳來濃濃過節氣氛，市公所將舉辦一系列活動，讓整個南投市一路歡慶到過年，包括11月29日晚間將在南投縣文化園區舉辦耶誕點燈儀式，五彩繽紛燈光伴隨表演，提前讓市民感受濃厚節日氣氛。
宋懷琳表示，重頭戲明年南投市燈會將在1月16日點燈，現場發送1500個提燈給民眾；花燈以生肖鼠年及童話故事為主題，精心設計主燈、恐龍、水上、友好城市、奇幻世界共五大燈區，還有大受好評的光影聲光秀，滿滿活動陪市民過好年。
留言