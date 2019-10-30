外埔山美路鐵道旁擋土牆傾斜嚴重 會勘將重蓋保安全

2019-10-30 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



台中市議員吳敏濟今天和相關單位，會勘外埔山美路鐵道旁擋土牆傾斜問題。圖／台中市議員敏濟提供 分享 facebook 台中市外埔區緊臨海線鐵道的山美路擋土牆傾斜範圍長約80公尺，道路裂縫塌陷30多公尺，公車站牌也危險，台中市議員吳敏濟今天找相關單位會勘。修復工程規畫路側打設鋼軌樁強化路基及重建擋土牆，明年初完工前，站牌暫時遷到警戒區外，確保民眾安全。

吳敏濟表示，山美路附近有數百戶住家及三清總道院，每天有上百輛遊覽車進出，對臨近公車站牌的彎道形成極大的剪力，道路經重車長期碾壓以及強降雨侵襲，路側靠近鐵路一邊的擋土牆傾斜裂損，電線桿傾斜，路面上出現一道長達30多公尺裂縫，嚴重威脅道路行車安全以及供電的穩定。

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水美里長陳俊樑指出，裂縫是今年夏季連續強降雨後產生，居民擔心擋土牆崩塌，公車站牌就在這裡，萬一災害突然發生，連人帶車往鐵路方向翻覆，後果不堪設想。希望政府單位趕一下工程進度，早日消除安全威脅。

外埔區公所主秘白植杰表示，現場丈量發現受損的擋土牆長達80公尺，必須打掉重建，市府已准373萬6千元的修復經費，目前已在規畫設計，預計年底前施工，最快明年初完成。