遊客湧入田尾「台版波波草」園區 網美拍照熱點遭破壞

2019-10-30 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



又有網美拍照聖地傳出遭人破壞，彰化縣田尾鄉一處被稱為「台版波波草」的園區因有一大群綠色圓球植物排排站，模樣可愛近日爆紅，但一個月來吸引大批遊客入園觀賞，已有許多棵植物受損，園主這幾天圍起圍籬，考慮僅周末與非假日幾天開放，並酌收清潔費用。

田尾鄉「台版波波草」園區近來吸引大批遊客。記者林敬家／攝影 分享 facebook

日本圓形的掃把草相當熱門，也讓這處植物園區受到矚目，但田尾該區種的其實是「細葉七里香」，需全日照生長，夏天長得快，經人工修剪才能變成圓形，冬天則長得綿密，更加可愛，這處「台版波波草」這個月來在網路推波助瀾下吸引大批觀光客，假日鄰近道路擠得水洩不通，甚至有攤販到這裡擺攤。

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園主張至辰種了「細葉七里香」20多年，他說，這批已經種了4年，為方便修剪才會將盆子排列整齊，上周末一度有上百人擠在3分大的園裡，拍照時容易壓到植物，影響枝葉生長，圓形球狀已有一個個凹洞，根本無法出貨，目前至少有50多棵，上萬元損失，需要半年修復才能再塑型，他種得是經濟作物，不是觀光農場，這樣的損失讓他吃不消，也擔心若有遊客到園區受傷，須付相關責任，才會將園區圍起來。

不少地方人士、里長希望園區繼續開放，讓小鎮熱熱鬧鬧，還願意提供流動廁所方便遊客，今天上午仍有民眾慕名來拍照，張志辰仍開放讓人進去，他說，打算周末才開放，或者非假日僅開放幾天。