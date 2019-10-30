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比利時的一封感謝信 女子感謝醫院照護父親最後人生路

2019-10-30 12:46聯合報 記者游振昇／台中即時報導

童綜合醫院106年成立恩寧病房後，至今已收住服務過近3百名已判定無法治癒的末期患者，在醫護專業協助下減輕或免除末期病人之生理、心理及靈性痛苦，施予緩解性、支持性之醫療照護，增進其病人或家屬的生活品質，恩寧病房醫護人員最近收到一封比利時的信，女子感謝醫院照護她父親最後人生路。

恩寧病房醫護人員最近收到一封來自比利時的信件，張女感謝恩寧病房醫護緩解她過世父親的痛苦，幫忙並協助陪伴在旁的母親對於父親臨終前的照顧，讓父親能夠在愛的環繞下無掛念離開，也減輕母親照顧的壓力。

童綜合醫院恩寧病房秉持服務理念是使生命有尊嚴，讓臨終有品質，跨團隊專業的服務，滿足病患和家屬身、心、靈的需要，貫徹安寧療護五全（全人、全家、全程、全隊、全社區）的照顧理念，提供症狀控制、協助其他療護處置及病患身體照顧、舒適護理指導、協助病人及家屬心理社會靈性需求之照護及轉介、協助病人及家屬病情認知及重要療護模式之決策等等照護服務。

團隊也會替每個患者舉辦感恩會，由患者與家屬進行四道人生，亦即患者與家屬進行道謝、道愛、道歉、道別，讓彼此都沒有遺憾；另外為了緩和入住恩寧病房的患者身心，不定時舉辦相關節日、園藝、芳療紓壓按摩等活動，讓患者能舒適地走過人生最後一段路程。另外也舉辦相關遺屬支持活動，由心理諮商師協助撫慰家屬的心靈。

童綜合醫院收到一封信，從比利時寄來，女子感謝醫院照護她父親最後人生路。圖／童綜合...
童綜合醫院收到一封信，從比利時寄來，女子感謝醫院照護她父親最後人生路。圖／童綜合醫院提供
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患者醫護人員比利時

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