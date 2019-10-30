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搶救石岡神木有成 台灣老樹救援協會要辦「禮肥路跑」

2019-10-30 11:35聯合報 記者黃寅／即時報導

台灣老樹救援協會4年前發現台中市石岡區龍興村萬仙街岡仙巷的「五福臨門神木」根部呼吸困難，葉子稀疏掉落，生長狀況不佳，於是與地主簽養護協訂，展開養護計畫。陸續拆除約12車次卡車的人造水泥鋪面、大石塊，再以「水刀療法」進行神木棲地的排透水性改善，逐年操作累積了近千個透氣排水孔，老樹現已逐漸康復中。

為了感謝樹公的庇蔭眾生，台灣老樹救援協會於11月2日早上結合台中馬拉松扶輪社舉辦搶救國寶老樹的「五福臨門禮肥路跑」活動，將號召200位地方鄉親、愛樹及熱血朋友，用路跑喚醒大家對老樹的重視，並以向樹公獻供有機肥的實際行動，表達感恩的心意；希望在各界的關心、祝福感謝下，大樟公能繼續以雄壯的樹姿，庇蔭地方眾生安康。

協會理事長、麗明營造董事長吳春山指出，神木早期週遭設置了大量支架支撐樹體，但隨著老樹持續生長，支架反而陷入樹體內，造成了力學缺陷。

在經歷數個颱風後，許多支架已不堪負荷損毀嚴重，連其支撐的樹幹也一併斷裂。於是，協會自費與建築師共同設計施作，將已損毀的支架更新為更適合神木生長的可調節性的「生態支架」。

此次活動有多個團體企業響應出錢出力，包含麗明營造股份有限公司、羅布森股份有限公司、台中中興扶輪社、國立中興大學、崑南社區發展協會、龍興社區發展協會、龍興里長辦公司及鴞咖啡等。期望能喚醒更多民眾對老樹的重視及支持，和協會共同努力，永續養護五福臨門神木。

路跑活動清晨6時30分鳴槍開跑，全長8.4公里，8時30分舉辦謝樹禮肥活動，並團拜樹公，9時20分禮肥活動開始，歡迎各界參加，活動聯絡人簡高廷，電話0965-168205。

台灣老樹救援協會搶救石岡神木，為老樹製作了友善支架，確保它能妥適生存。圖／台灣老...
台灣老樹救援協會搶救石岡神木，為老樹製作了友善支架，確保它能妥適生存。圖／台灣老樹救援協會提供
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台灣老樹救援協會搶救石岡神木，現場打了近千個透氣排水孔。圖／台灣老樹救援協會提供
台灣老樹救援協會搶救石岡神木，現場打了近千個透氣排水孔。圖／台灣老樹救援協會提供
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台灣老樹救援協會搶救石岡神木，圖為到場勘查照。圖／台灣老樹救援協會提供
台灣老樹救援協會搶救石岡神木，圖為到場勘查照。圖／台灣老樹救援協會提供
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