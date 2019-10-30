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超美！梨山茶農自製茶果凍 新社花海節五顏六色上場

2019-10-30 10:42聯合報 記者游振昇／台中即時報導

梨山茶農吳權原的茶果凍，顏色和花形漂亮，切割也有層次感。圖／茶農吳權原提供
梨山茶農吳權原的茶果凍，顏色和花形漂亮，切割也有層次感。圖／茶農吳權原提供
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好漂亮！梨山茶農吳權原將推出的茶果凍，照片剛放上臉書就吸引很多人詢問，吳權原說，茶東凍有梨山茶和紅茶二種基底，紅色和紫色立體雕刻花是蕃薯粉天然顏色，果凍分無糖和微糖，茶果凍將在下月9月到12月1日的新社花海節上場，現場供遊客品嘗購買。

皇雲皇農茶園負責人吳權原說，研發茶果凍，以台灣食材為主，梨山茶和紅茶為基底，果凍先製作完成，再以注射雕刻刀，人工方式在果凍內細心作畫，刻成一朵朵五顏六色花朵，針、刀相互配合，再搭配小白花球裝飾，最後以梨山茶或紅茶加入果凍內，吃一口茶果凍，可嘗到茶的清香和立體花的微甜味道。

茶凍花3吋盆價格150到200元，4吋盆250到300元，更大盆可訂制，茶果凍需冷藏，7至10天內吃完，下月的新社花海節，吳權原將在現場設攤。

梨山茶農吳權原的茶果凍，顏色和花形漂亮，有梨山茶和梨山紅茶為基底二種選擇。記者游...
梨山茶農吳權原的茶果凍，顏色和花形漂亮，有梨山茶和梨山紅茶為基底二種選擇。記者游振昇／攝影
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梨山茶農吳權原的茶果凍，顏色和花形漂亮，有梨山茶和梨山紅茶為基底二種選擇。記者游...
梨山茶農吳權原的茶果凍，顏色和花形漂亮，有梨山茶和梨山紅茶為基底二種選擇。記者游振昇／攝影
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花海節

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