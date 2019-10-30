超美！梨山茶農自製茶果凍 新社花海節五顏六色上場
2019-10-30 10:42
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
好漂亮！梨山茶農吳權原將推出的茶果凍，照片剛放上臉書就吸引很多人詢問，吳權原說，茶東凍有梨山茶和紅茶二種基底，紅色和紫色立體雕刻花是蕃薯粉天然顏色，果凍分無糖和微糖，茶果凍將在下月9月到12月1日的新社花海節上場，現場供遊客品嘗購買。
皇雲皇農茶園負責人吳權原說，研發茶果凍，以台灣食材為主，梨山茶和紅茶為基底，果凍先製作完成，再以注射雕刻刀，人工方式在果凍內細心作畫，刻成一朵朵五顏六色花朵，針、刀相互配合，再搭配小白花球裝飾，最後以梨山茶或紅茶加入果凍內，吃一口茶果凍，可嘗到茶的清香和立體花的微甜味道。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
茶凍花3吋盆價格150到200元，4吋盆250到300元，更大盆可訂制，茶果凍需冷藏，7至10天內吃完，下月的新社花海節，吳權原將在現場設攤。
留言