撩水跑馬拉松 二水國際跑水節下月2、3日登場

2019-10-30 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



今年的二水國際跑水節即將在11月2日、3日登場，「戀戀二水跑水馬拉松」是全國唯一路線中會有一段在八堡圳內進行的馬拉松賽事，今年是八堡圳通圳300年，活動中設計了拍照打卡換禮物的環節，希望參與民眾可以藉由尋找打卡點，更深入走進二水鄉，看看二水鄉不同的景點。若遊客搭火車到二水、源泉車站，只要憑火車票根或田中高鐵車票及統一發票5張，就可以兌換一顆香甜白柚帶回家。

今年二水國際跑水節的主題為「通圳300年，感恩三世紀」，希望藉著熱鬧活動，不但慶祝今年秋收，也希望年年都能豐收。而跑水節也是每年唯一一次可以到八堡圳內「撩水」的機會，也唯一有跑水的馬拉松，可以體會在水圳裡跑步的樂趣。

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彰化縣長王惠美表示，11月是豐收季節，彰化平原因為有八堡圳灌溉，成為稻米的故鄉，今年是八堡圳通圳300年，非常值得大家慶賀與紀念。

為了舉辦跑水節，二水鄉動員了老中青三代，組成300人啦啦隊，將在開幕當天在水圳旁歡迎遊客，同時為了達到「國際」感，主辦方也特別邀請了12國國際交換生來共襄盛舉，2日晚上還有一場民歌晚會，讓二水鄉這個周末可以從白天熱鬧到晚上。