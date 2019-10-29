玉山步道撒紙錢清理不易 山友：感覺毛毛的

2019-10-29 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



玉山是國內最熱門的登山路線，最近卻有遊客在步道沿線撒紙錢，讓山友覺得怪怪的，玉管處趕緊派人清理。玉管處副處長林文和說，因為紙錢被風吹起飛散清理不易，今天為止共撿了兩袋紙錢，如果有山友拍到撒紙錢或紙屑畫面，請提供玉管處追查告發，維護山林自然環境。

玉管處說，高山生態環境脆弱，垃圾和人類活動都可能衝擊自然生態。走過能高安東軍的山友說，夜間小便因為尿液中有鹽分。走過能高安東軍縱走的山友說，因為人的尿液中有鹽分，夜間小便還有鹿群搶著舔尿液，可見人類活動對高山動物的影響有多大。

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玉管處26日接獲山友通報，玉山塔塔加登山口到排雲山莊，沿線景點或路口有人撒紙錢，雖然沒有焚燒，但紙錢影響環境景觀，也有山友覺得，在山道上看見路旁有紙錢，懷疑是否有人舉辦宗教儀式或祭祀，感覺怪怪的，心情也不好。

林文和說，接到山友通報後，請工作人員沿路清掃，但山區風大，除了路旁外，紙錢還飛落到山溝、木棧道下方，到昨天仍有些紙錢無法撿拾，工作人員還得攀登撿紙錢相當辛苦。

根據山友提供訊息，並未看到有人舉辦法事或祭祀活動，研判應該是遊客為求登山平安，在沿路岔路或景點撒紙錢，跟過去有車輛行經危險道路也會撒紙錢求保佑相同。但遊客亂撒紙錢，不僅影響環境景觀並衝擊生態，如果查出身分將依國家公園法處3000元罰款，山友如果發現也請制止，並錄影存證提供玉管處告發。

林文和說，除了撒紙錢外，許多遊客也有錯誤觀念，認為衛生紙和果皮可自然分解，也有遊客就在步道旁大號，遺留排泄物和衛生紙，大煞風景更影響環境衛生。