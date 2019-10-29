鹿港冬遊好吃又好玩 秒殺幸福小吃宴又來了

2019-10-29 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



彰化縣鹿港四季紅冬歡活動11月2日將登場，鹿港鎮長許志宏表示，長達一個月的活動到12月8日，包括有人氣幸福小吃宴、烏魚子製作教學表演、饒舌團體玖壹壹、電音三太子表演團體及網紅大胃王、露天星光電影院等熱鬧活動，歡迎大家到鹿港冬遊吃好料、體驗鹿港小鎮風情。

許志宏說，鹿港四季紅冬歡活動將於11月2日晚間6點在公會堂廣場開幕，首發推出「星時代晚會」，邀請饒舌團體玖壹壹、草屯囝仔、臭屁嬰仔、陳零九等，陪著大家唱唱跳跳，並有摸彩好禮大放送。

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每年秒殺的鹿港幸福小吃宴11月6日上午8點30分開始報名，今年安排在11月16、17、23日在文小五預定地每天有150桌小吃宴，今年菜色連同伴手禮共23項，一桌10份3000元，除了最受歡迎的烤大卷、烏魚子還有主打古早味炒什錦、醃製蚵螺、鹽滷母蝦猴、芋丸、麵線糊、蚵嗲、頂級蝦丸+魚丸湯、比臉大蚵仔煎、鴨肉米糕、野生蝦猴酥、特製小肉包、魷魚肉羹、甜點則有五行湯圓、厚片牛舌餅、筍香鹹蛋糕、麻糬、傳統石花糕等，伴手禮則是鹿港在地新吉發米粉公司提供的限量版米粉，為了環保及兼具紀念性，今年特製陶瓷碗盤組，要讓大家品嘗小吃宴之後把碗盤帶回家。

活動期間每周六日的公會堂廣場前推出網鹿紅人快閃PA、大胃王丁丁PK幸福小吃宴、古都鬥陣太樂鬧等等，桂花巷藝術村駐村藝術家工作室也規畫有DIY活動，歡迎大家體驗。

12月8日的「港邊烏魚樂時節」為壓軸活動，與彰化區漁會合作推廣烏魚料理，包括鱻來闖關趣、漁樂DIY、烏魚子製作教學表演、野台開煮料理品嘗、有獎徵答等，要讓大家收穫滿滿。