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中一中蓋地下停車場喊卡 市府：尊重校方決定

2019-10-29 19:16中央社 台中29日電

台中一中原規劃拆除重建莊敬樓，興建地下停車場，校方今天決議廢止停車場興建案。中市府表示，尊重校方決定，將持續協助爭取學校改建經費，並盤點其他合適興建停車場地點。

台中一中運動場鋪面因老舊隆起，校方考量申請教育經費補助整修不易，原規劃經市府爭取到前瞻基礎建設經費補助闢建地下停車場，順帶改善地上運動設施，但因為新生、家長有異議，校方本月中旬還召開說明會，說明工程構想與進度。

台中一中今天召開臨時校務會議，會中針對停車場興建案表決，最後以116票廢止、7票同意結果，決議廢止停車場興建案。

交通局表示，原已發包的委託專案管理服務、委託規劃設計及監造服務案，將依程序辦理契約終止，並結算相關服務費用，後續將持續盤點其他合適地點興建停車場。

教育局指出，針對莊敬樓改建經費，將協助提報市府重大先期計畫審議，爭取預算改建，提供學生更優質的學習環境。加上由於台中一中操場跑道已使用8年，出現大面積隆起及滲水狀況，預估整建經費約需新台幣680萬元，實際工程經費將再審議，教育局也將爭取預算改善。

停車場教育局前瞻基礎建設

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