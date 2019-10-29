清境高空步道加長 門票50元不調漲

2019-10-29 17:47 中央社 南投縣29日電



南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道第2期工程完竣，30日正式對外開放，對於未來營運，縣府很有信心。圖／南投縣政府提供 分享 facebook 清境高空觀景步道第二期明天啟用，串聯第一期長度1200公尺，使步道總長達1600公尺，並構成環狀動線，南投縣政府「加量不加價」，進入步道全票費用維持新台幣50元，不調漲。

南投縣政府觀光處今天發布新聞稿表示，清境高空觀景步道第二期明天上午10時在步道南商圈端入口處舉行開幕式，由於步道二期連接青青草原，營業時間也將調整為上午8時到下午5時，雖然步道長度增加，但不調漲門票費用，並增加大量購票及部分對象優惠。

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觀光處表示，步道第一期民國106年5月底啟用，已超過220萬人次進入賞景，為增加步道完整性及串聯性，由南商圈票口端向上延伸402公尺，橫跨省道台14甲線後，銜接青青草原故事館，使得步道全長達1600公尺，且二期步道因沿地勢往上，賞景視野更遼闊。

觀光處表示，清境高空觀景步道是全台最高且第一條以環境友善觀念建置的高山空中步道，沿著合歡山公路興建，可眺望能高連峰、奇萊連峰等壯闊山景；隱藏式高架設計延伸進樹林間，讓入場遊客不僅可避開公路車潮，更能愜意漫步賞景。