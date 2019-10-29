影／埔里微型園區揭幕招商 南投縣府估增逾300個職缺

2019-10-29 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



南投縣埔里地方特色產業微型園區今年5月竣工，今正式揭幕；縣府樂觀預估，未來可望為地方創造300個以上就業機會，每年約可帶進18億元產值，並為縣府帶來5至6億元的資產活化效益，同時帶動當地產業、觀光等經濟發展。

縣府指出，該園區佔地5公頃，產業用地達3公頃分割成7塊用地，鎖定由食品製造、農特產加工等特色產業進駐，更結合休閒遊憩，以觀光工廠模式讓遊客參觀、體驗和消費，可望成為全台首座以觀光工廠為主題的產業園區，今揭幕落成。

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而目前確定進駐的廠商為埔工坊文創事業、金都餐廳，其中金都餐廳深耕埔里在地30年，金都餐廳董事長林素貞說，斥資近億元購置千坪用地，同時規劃設計要興建「新台菜博物館」，盼台菜從我國地理中心放眼國際，也讓國際看見埔里。

縣長林明溱表示，該園區硬體設施完善，且鄰近國道6號埔里交流道，交通機能佳，麗寶集團更將斥資30億元在赤崁頂打造遊樂區，縣府規劃開發的福興溫泉區也可望在明年完工，未來串成旅遊動線，絕對能彼此拉抬且帶進大批消費人潮。

立委馬文君也提到，該產業區周邊將能以點狀、帶狀和塊狀結合埔里景點及產業，讓業者獲利也帶動地方經濟；唯目前7塊用地仍有4塊地待售，建設處則表示，尚有多家潛在廠商洽談中，其中不乏需要上千坪用地的業者，因此樂觀以待。