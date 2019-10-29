親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

K董駕星宇新機抵台 張國煒憑什麼成為台灣最夯網紅董事長？

改寫歷史新高！台積電股價衝298.5元新高 市值7.74兆元

影／埔里微型園區揭幕招商 南投縣府估增逾300個職缺

2019-10-29 15:35聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣埔里地方特色產業微型園區今年5月竣工，今正式揭幕；縣府樂觀預估，未來可望為地方創造300個以上就業機會，每年約可帶進18億元產值，並為縣府帶來5至6億元的資產活化效益，同時帶動當地產業、觀光等經濟發展。

縣府指出，該園區佔地5公頃，產業用地達3公頃分割成7塊用地，鎖定由食品製造、農特產加工等特色產業進駐，更結合休閒遊憩，以觀光工廠模式讓遊客參觀、體驗和消費，可望成為全台首座以觀光工廠為主題的產業園區，今揭幕落成。

而目前確定進駐的廠商為埔工坊文創事業、金都餐廳，其中金都餐廳深耕埔里在地30年，金都餐廳董事長林素貞說，斥資近億元購置千坪用地，同時規劃設計要興建「新台菜博物館」，盼台菜從我國地理中心放眼國際，也讓國際看見埔里。

縣長林明溱表示，該園區硬體設施完善，且鄰近國道6號埔里交流道，交通機能佳，麗寶集團更將斥資30億元在赤崁頂打造遊樂區，縣府規劃開發的福興溫泉區也可望在明年完工，未來串成旅遊動線，絕對能彼此拉抬且帶進大批消費人潮。

立委馬文君也提到，該產業區周邊將能以點狀、帶狀和塊狀結合埔里景點及產業，讓業者獲利也帶動地方經濟；唯目前7塊用地仍有4塊地待售，建設處則表示，尚有多家潛在廠商洽談中，其中不乏需要上千坪用地的業者，因此樂觀以待。

此外，縣府樂觀預估，待廠商全數進駐興建並營運，將能為地方增加300個以上就業機會，每年約可創造18億元產值，並為縣府帶來5至6億元的資產活化效益，更結合觀光、人文、產業來帶動地方經濟。

南投縣埔里地方特色產業微型園區今正式揭幕，縣府預估年產值18億元，並為地方創造逾...
南投縣埔里地方特色產業微型園區今正式揭幕，縣府預估年產值18億元，並為地方創造逾300個職缺。記者賴香珊／攝影
分享
南投縣埔里地方特色產業微型園區今正式揭幕，縣府預估年產值18億元，並為地方創造逾...
南投縣埔里地方特色產業微型園區今正式揭幕，縣府預估年產值18億元，並為地方創造逾300個職缺。圖／潘姓讀者提供
分享

埔里觀光工廠

相關新聞

大逆轉！中一中116票反對興建公有停車場

2019-10-29 14:13

中市環保局要求：中火明年1月底減煤4成

2019-10-29 12:56

南投縣抽驗市售食品 3件農藥殘留、重金屬超標

2019-10-29 11:40

饕客無牙難盡興 「吸附性全口活動假牙」讓他如願

2019-10-29 10:25

慈濟病房飄麵包香 女兒為臨終母做麵包感動所有人

2019-10-29 10:24

蔥苗價高種的人少 青蔥恐貴到過年

2019-10-29 00:11

不符現況 中市殯葬、都計法條例全被退回

2019-10-29 00:09

台中「拆違章付費」條例 未送議會

2019-10-29 00:04

又見大批廢棄物被亂丟 白鷺鷥棲地也被破壞

2019-10-28 18:12

日友人空運許願達摩給馬文君 大到險些上不了飛機

2019-10-28 16:56

蔡其昌視察大甲鐵砧山景點 二期3000萬經費將動工

2019-10-28 14:36

民代追台中外埔兒3公園工程延宕 市府：近日復工

2019-10-28 14:35

亞洲三項唯一旅遊據點盡在彰化 日本遊客詢問度高

2019-10-28 14:34

影／尾牙聚餐遊樂園 麗寶樂園再推萬聖節花車遊行同樂

2019-10-28 14:33

台中大里衛生所醫師補上了 還有6衛生所缺醫師

2019-10-28 11:59

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

育民工家校車卓蘭線放學生鴿子 校方無奈表示也受害

2019-10-28 16:14

高市知名一德路周一夜市 違法擺攤多年下月11日熄燈

2019-10-29 13:17

違法開挖3328坪農地 新北工務局火速突擊開罰

2019-10-28 17:09

兩岸廣場舞交流辣妹、辣媽尬舞 舞力四射

2019-10-28 18:04

大逆轉！中一中116票反對興建公有停車場

2019-10-29 14:13

慈濟病房飄麵包香 女兒為臨終母做麵包感動所有人

2019-10-29 10:24

嘉縣環保局用錯印章？縣府：是假訊息

2019-10-28 18:00

竹市南大路與竹蓮街口破管搶修 東區臨時停水8小時

2019-10-28 17:43

花蓮—仁川定期航班今首航 韓國遊客最想去太魯閣

2019-10-29 11:29

高市智慧路燈今年加到90組 最大問題竟是電費

2019-10-28 18:25

味全龍小龍女邀民眾 來嘉看球一日遊

2019-10-28 16:45

樹上茶籽也在要偷？農友直呼好誇張

2019-10-28 17:00

新竹市公車開進清大 全新路線83路周五開跑

2019-10-29 13:04

投核四重啟反對票？侯友宜：投票沒跟人說過

2019-10-28 16:37

中華地下道填平工程 預計明年2月動工

2019-10-28 17:10

來九份老街必吃美食是啥？ 朱立倫推古早味油蔥粿

2019-10-28 22:12

泰山水管破30小時大塞車 侯友宜怒要年底前換完老舊管

2019-10-29 12:07

蔥苗價高種的人少 青蔥恐貴到過年

2019-10-29 00:11

防火又隔音 紅磚業可望回春

2019-10-28 23:59

水上鐵路高架化落空！藍營議員圍剿翁章梁 與綠議員互槓

2019-10-29 13:39

饕客無牙難盡興 「吸附性全口活動假牙」讓他如願

2019-10-29 10:25

北市府轉運站前公車站違停 24小時監控取締

2019-10-28 23:52

水庫清淤廢土製紅磚 創造新循環經濟

2019-10-28 18:59

旗山大林廢爐渣案翻版？垃圾掩埋場同樣滲出高鹼汙水

2019-10-28 19:38

勞動部全國工科賽 美女師帶學生首次參賽獲車床冠軍

2019-10-28 16:55

消防救護若送較遠醫院 高市：患者安危家人要自負

2019-10-28 22:17

劉鴻林是木匠之寶 獲登錄為薪傳藝師

2019-10-28 17:47

天氣轉涼 高雄動保處提醒魚塭會出現「頓料」現象

2019-10-29 09:21

議員批「關愛之家」超收、紀錄作假 柯文哲鐵色鐵青

2019-10-29 15:07

竹縣台三線新風貌 33家30年以上老店大變身

2019-10-29 12:22

大林鎮長增清潔隊員遭阻？ 環保局回應有誤會

2019-10-28 16:52

日友人空運許願達摩給馬文君 大到險些上不了飛機

2019-10-28 16:56

影／埔里微型園區揭幕招商 南投縣府估增逾300個職缺

2019-10-29 15:35

黃偉哲：市政中心 任內不會遷址

2019-10-28 23:58

中華民國的關鍵歷史 中山堂帶民眾回到1949年

2019-10-29 13:25

藝文環境再升級 屏東藝術館明年將休館整建

2019-10-28 18:44

中華地下道填平 明年2月動工

2019-10-28 23:03

隨袋徵收垃圾費 桃園暫不施行

2019-10-28 23:42

基隆漂亮景點躍上月曆 11月9日集發票來換

2019-10-29 12:42

社子島「剔除區徵」 周四截止收件

2019-10-29 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top