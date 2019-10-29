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花壇西施柚熟了 不重外表卻有內在美

2019-10-29 15:34聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

吃完中秋文旦，就換西施柚上場了！彰化縣花壇鄉出產的西施柚，汁多香甜，風味佳，目前正是品嘗的好時機，為推廣花壇優質西施柚，提高農民收益，花壇鄉公所訂下月3日在花壇鄉舊營區(花壇國中旁)，舉辦西施柚產業文化活動，除有熱鬧表演外，還有農特產品展，憑發現還可兌換一顆西施柚。

西施柚雖以西施為名，其實賣相不好看，卻很有「內在美」，產期約在中秋節過後1個月上市，花壇鄉種植面積超過20多公頃，主要是花壇鄉的土壤、氣候適合，加上水質好、日照充足，出產的西施柚果形大、肉質清甜，深受消費者歡迎，也打響花壇西施柚的名號。

花壇鄉公所今天在文德宮為這項活動宣傳，縣長王惠美說，花壇是最早引進栽種西施柚的地方，所以柚子樹多屬於老欉樹，又香又甜又好吃，令人回味，民眾參加活動以外，還可以去許多好玩的景點，如白沙坑文德宮有戴官帽的土地公、縣定古蹟花壇虎山巖、茉莉花夢想館等，相信一定不虛此行。

花壇鄉長顧勝敏表示，花壇鄉西施柚產業文化活動當天，有在地農特產品推廣及品嘗活動，如帝王柑、小番茄及楊桃汁等、各項文化活動、憑發票兌換西施柚(送完為止)、DIY體驗營、趣味競賽及食農教育闖關等，以及幼兒園、社區、社團多樣表演，歡迎鄉親一起做伙來看表演，品嘗又香又甜的花壇西施柚。

彰化縣花壇鄉出產的西施柚，汁多香甜，風味佳，目前正是品嘗的好時機，鄉公所訂下月3...
彰化縣花壇鄉出產的西施柚，汁多香甜，風味佳，目前正是品嘗的好時機，鄉公所訂下月3日在花壇鄉舊營區(花壇國中旁)，舉辦西施柚產業文化活動，協助行銷。記者劉明岩／攝影
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彰化縣花壇鄉出產的西施柚，汁多香甜，風味佳，目前正是品嘗的好時機，鄉公所訂下月3...
彰化縣花壇鄉出產的西施柚，汁多香甜，風味佳，目前正是品嘗的好時機，鄉公所訂下月3日在花壇鄉舊營區(花壇國中旁)，舉辦西施柚產業文化活動，協助行銷。記者劉明岩／攝影
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彰化縣花壇鄉出產的西施柚，汁多香甜，風味佳，目前正是品嘗的好時機，鄉公所訂下月3...
彰化縣花壇鄉出產的西施柚，汁多香甜，風味佳，目前正是品嘗的好時機，鄉公所訂下月3日在花壇鄉舊營區(花壇國中旁)，舉辦西施柚產業文化活動，協助行銷。記者劉明岩／攝影
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