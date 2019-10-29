南投縣抽驗市售食品 3件農藥殘留、重金屬超標

2019-10-29 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



南投縣衛生局9月抽驗市售食品，包含蛋加工品類、蔬果、豬肉、牛肉、米麵製品、火鍋料及脆丸等共57件，檢驗重金屬、農藥殘留、動物用藥、過氧化氫及防腐劑等，檢驗結果最近出爐有甜豆莢、進口鮮辣椒等2件農藥殘留，及1件松花皮蛋重金屬不符規定，不合格的產品經查來源為外縣市，已移請業者所在縣市衛生局處辦。

衛生局表示，這次抽驗地點包含傳統市場、攤商及超市量販店。因為皮蛋在製作過程中，會受到溫度與酸鹼度的影響，不少業者會額外添加氧化鉛或氧化銅等重金屬物質使製程安定，提高皮蛋的製成率與品質。如果重金屬物質添加過量，或是蛋殼的氣孔過大，有可能出現殘留物超標的問題，政府針對皮蛋殘留鉛、銅的量分別訂定限量標準為0.3PPM、5PPM以下。衛生局建議消費者挑選皮蛋時，應選擇外殼、包裝完整、有CAS標章，及來源、有效日期標示清楚的產品。

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對於農藥的核准登記及訂定殘留容許量，分別由農委會、衛福部依權責辦理，除參酌國際規範外，也考量國內農牧漁業之需，依國人飲食習慣訂定規範，以確保國人食用安全。