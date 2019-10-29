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台中市環保局：中火明年1月底要減煤4成

2019-10-29 11:00聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台中市環保局昨開罰台中火力電廠3張共6000萬元罰單後，今天在市政會議上祭出第二招，副局長陳宏益說，台中市生煤管制條例要求中火減煤4成，明年1月26日期限到期，市府10月22日已發函中火，到明年1月25日前，全年生煤使用量要降到1104萬公噸，如果超過將開罰50萬至2000萬元。

陳宏益表示，中火今年1月迄今的生煤使用量，已經超過1000萬公噸，到明年1月底前還有3個月，呼籲中火要調節生煤使用量，只要超過生煤條例的限制，市府將依空汙法開罰。

台中市環保局表示，除了管制中火，市府也積極輔導台中市燃煤工業鍋爐，明年將修正鍋爐排放限值，要求台中市7家業者共17座燃煤工業鍋爐，在111年前要轉型改燒生質燃料或天然氣，以降低空汙排放。

台中市生煤管制條例規定，自法規生效起4年內，中火生煤使用量得減少4成，前市府時期依照操作許可證的生煤許可量推算為1260萬公噸，現任市長盧秀燕上任後，改採中火實際生煤使用量推算出1104萬公噸。

對於生煤條例生效起4年內的期限，台中市環保局今年9月召開聽證會後，根據環團與法學專家的探討，決定採納環團建議，自明年1月25日往前推算1年，中火的生煤使用量要達成減煤4成的目標。

環保局今在市政會議專案報告時，副局長陳宏益強調，市府今年9月召開聽證會時，邀請台電、中火列席，10月22日也發函給中火，提醒要在明年1月25日達成減煤4成的目標。

陳宏益說，換句話說，中火自今年1月26日到明年1月25日的生煤使用量，不能超過1104萬公噸，今年迄今中火已使用約1000萬公噸生煤，額度只剩下約100公噸，呼籲中火要控制生煤使用量，若超過許可標準將依法開罰。

台中市環保局昨開罰中火3張共6000萬罰款後，今天祭出第二招，要求中火在明年1月...
台中市環保局昨開罰中火3張共6000萬罰款後，今天祭出第二招，要求中火在明年1月25日前，要達成台中市生煤管制條例減煤4成的目標，若超過標準，將依法裁罰50萬至2000萬元罰款。圖／台中市新聞局提供
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