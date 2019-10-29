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饕客無牙難盡興 「吸附性全口活動假牙」讓他如願

2019-10-29 10:25聯合報 記者黃寅／台中即時報導

一名75歲男性是名饕客，卻因罹嚴重牙周病，成了「無齒之徒」，近年來僅能如幼兒選擇軟爛食物，對生命喪失熱情，為了讓他重享美食樂趣，醫師透過「吸附性全口活動假牙」治療，終於使他咀嚼能力大幅提升，也不用擔心假牙會脫落。

亞洲大學附屬醫院牙科主任廖明德指出，這名患者年輕以來就常帶著家人遍訪美食，但因疏於口腔衛生保健，年紀大時換來一口爛牙，每當兒孫輩在電視上看到推薦美食，想要帶他一同前往，卻因沒了牙齒，食物選擇受限，最後都敗興而歸，也讓他漸漸封閉自己。

家人帶他赴醫評估治療方式，因考量傳統假牙咬合力差，且他上下顎的骨頭狀況不佳，不適合做全口植牙，建議可配戴吸附性全口活動假牙，不僅假牙與牙床密合度佳，也方便平時清潔假牙。

廖明德說，新式的吸附性全口活動假牙可依照不同口腔狀況、生活習慣專屬客製，使假牙形狀和材質能與牙床緊密，使用時更加美觀自然，舒適度與咀嚼功能也明顯提升。而且製作週期短、風險相對低，適合需要全口重建的年長者，或身體狀況不適合手術的患者，讓患者再次享受進食樂趣。

他也提醒，國內成人約有8成以上罹患牙周病，恐會因而破壞牙周組織，導致牙齒鬆動脫落而缺牙，不僅影響咀嚼功能與外觀，更可能增加罹患失智症風險。建議平時就應做好口腔清潔工作，除了刷牙還要用牙線潔牙，才可真正預防齲齒及牙周病，保護牙口健康。

亞洲大學附屬醫院牙科主任廖明德（右）說，吸附性全口活動假牙，不僅假牙與牙床密合度...
亞洲大學附屬醫院牙科主任廖明德（右）說，吸附性全口活動假牙，不僅假牙與牙床密合度佳，也方便平時清潔假牙。圖／亞洲大學附屬醫院提供
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患者牙周病

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