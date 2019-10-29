慈濟病房飄麵包香 女兒為臨終母做麵包感動所有人

2019-10-29 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



曾獲烘培冠軍的小佩（背對鏡頭者），在台中慈濟醫院心蓮病房為母親（左二）做麵包。圖／台中慈濟醫院提供 分享 facebook 台中慈濟醫院心蓮病房化身麵包坊，癌末婦人最放不下心的19歲女兒小佩，由心蓮團隊安排，在心蓮病房親自做麵包，讓母親再次品嘗女兒的手藝和孝心，婦人上月底離世，這份麵包的記憶永留小佩和心蓮團隊人員心裡，暖心又感傷。

台中慈濟醫院心蓮病房安寧團隊推動「四道人生」，讓永別沒有遺憾，上月規劃「收藏麵包的記憶」圓夢計畫，與徐婦一家人共同見證女兒小佩獨當一面麵包手藝，濃濃麵包味與家人的愛濃郁了整個病房，溫馨告別為彼此心中刻下最美好的印記，徐婦在上月底安詳往生。

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53歲徐婦診斷罹患胰臟癌合併肝臟轉移，今年5月確診，8月決定不再接受治癒性治療，轉入台中慈濟醫院心蓮病房。心蓮病房護理長黃美玲說，「安寧療護最大的意義是幫助臨終病人照顧好一念心，好好去想下一步往那裡走，而讓病人與家屬再次創造一個美好的共同回憶非常重要。」於是在照顧中了解家庭背景，藉「收藏麵包的記憶」幫助家人在悲傷失落歷程時，仍能想起彼此共同的美好回憶，即使親人離開的慟還在，但愛永遠在心中，對年紀還輕的孩子一輩子的成長影響很大。

徐婦有一兒一女，全家人都盡其所能到病房陪伴媽媽。兒子已出社會，分擔家計；19歲女兒小佩仍在就學，不安的心情寫在臉上，總是淚眼汪汪，讓心蓮病房陪伴的志工十分心疼。團隊協助徐婦安心善終，安排家人「道別、道愛、道歉、道謝」，指導小佩作畫送給媽媽，小佩寫下「日出您照亮我，日落我照亮您。」送給媽媽。

徐婦曾說最放心不下就是女兒，志工陪伴女兒聊天得知，小佩曾獲烘焙比賽冠軍，並通過麵包檢定考試，麵包散發的幸福味道正是媽媽的最愛。團隊為了讓生死兩相安，沒有遺憾，討論後決定讓小佩指導所有人做麵包，跟媽媽與家人共同「收藏麵包的記憶」。

安寧團隊的客廳化為麵包烘焙坊，醫護同仁與志工圍著小佩，看她有條不紊的示範並指導製作紅豆與芝士酥麵包的每個步驟，最親的父母與哥哥坐在對面，從頭到尾面帶笑容，前後4個多小時努力，麵包剛出爐的香味濃得化不開，滿溢病房空間。媽媽見證女兒獨當一面的技術，終於放心女兒的將來。