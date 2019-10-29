州官放火！台中市長盧秀燕痛批：國營事業帶頭汙染

2019-10-29 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



台中火力電廠放流水多次超標，台中市環保局昨天開出3張總計6000萬元的天價罰單，台中市長盧秀燕今早在市政會議上，痛批百分百的國營事業竟然帶頭排放汙水，呼籲中央政府與台電要有所回應。

盧秀燕說，最近在中火放流水中，查到嚴重超標的硼，已經是1年第7次查到中火製造汙水，可以說是惡性重大，從硝酸鹽氮到硼，不但汙染海域，也汙染海洋食物鏈，更影響到民眾的健康，一個百分百的國營事業竟然帶頭排放汙水，實在非常不應該。

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盧秀燕說，不到1年查到7次超標，每次稽查中火每次都嚴重超標，地方民眾要犧牲忍耐到什麼時候？還要責怪地方政府不應該積極查緝，這是典型中央執政傲慢，只許州官放火不許百姓點燈，民間被稽查業者怎會服氣？

盧秀燕說，可惜中火被查到7次了，到現在為止，沒看到中央政府或台電，向國人、向中部地區民眾、向台中市民說清楚講明白，為什麼長期排放各種有毒汙水？

盧秀燕批評，只看到中央政府、經濟部與台電，如果地方嚴格查緝就說是找麻煩、影響發電來恐嚇，漠視民眾健康與環境保護的態度令人失望，她真心奉勸，中央政府與台電要有所回應，最重要的展現態度。