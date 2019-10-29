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台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

州官放火！台中市長盧秀燕痛批：國營事業帶頭汙染

2019-10-29 10:00聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

中火力電廠放流水多次超標，台中市環保局昨天開出3張總計6000萬元的天價罰單，台中市長盧秀燕今早在市政會議上，痛批百分百的國營事業竟然帶頭排放汙水，呼籲中央政府與台電要有所回應。

盧秀燕說，最近在中火放流水中，查到嚴重超標的硼，已經是1年第7次查到中火製造汙水，可以說是惡性重大，從硝酸鹽氮到硼，不但汙染海域，也汙染海洋食物鏈，更影響到民眾的健康，一個百分百的國營事業竟然帶頭排放汙水，實在非常不應該。

盧秀燕說，不到1年查到7次超標，每次稽查中火每次都嚴重超標，地方民眾要犧牲忍耐到什麼時候？還要責怪地方政府不應該積極查緝，這是典型中央執政傲慢，只許州官放火不許百姓點燈，民間被稽查業者怎會服氣？

盧秀燕說，可惜中火被查到7次了，到現在為止，沒看到中央政府或台電，向國人、向中部地區民眾、向台中市民說清楚講明白，為什麼長期排放各種有毒汙水？

盧秀燕批評，只看到中央政府、經濟部與台電，如果地方嚴格查緝就說是找麻煩、影響發電來恐嚇，漠視民眾健康與環境保護的態度令人失望，她真心奉勸，中央政府與台電要有所回應，最重要的展現態度。

盧秀燕說，市政團隊為了國人健康，強力稽查各種汙染絕不手軟，面對各種壓力也絕不會妥協屈服，更不會官官相護，唯一目標保護國人健康，打造清淨台中家園。

台中市環保局昨開罰中火3張天價罰單，台中市長盧秀燕今早痛批，百分百國營事業長期排...
台中市環保局昨開罰中火3張天價罰單，台中市長盧秀燕今早痛批，百分百國營事業長期排放汙水，不見中央政府出面說明，只許州官放火。記者洪敬浤／攝影
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盧秀燕中火台電

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