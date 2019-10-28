又見大批廢棄物被亂丟 白鷺鷥棲地也被破壞

2019-10-28 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／即時報導



彰化縣議員賴清美今天在臉書po出芳苑鄉萬興排水堤岸道路被亂倒垃圾，及一袋袋疑似事業棄物，賴清美說「看了實在很難過，那附近還有一大片白鷺鷥，生態環境都被破壞了」。

賴清美說，今天早上回老家芳苑鄉，行經三號牛車橋旁（萬興排水堤岸道路)看到垃圾綿延百公尺，還發出惡臭，還有一袋袋疑似事業棄物，不知有沒有毒，希望環保局可以派人處理，並請警方與環保局加強取締。

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由於近年來不少「環保蟑螂」清運業者接到事業廢棄物清理委託，卻將事業廢物運到如芳苑及大城等偏鄉亂倒，也讓當地環境受到汙染。

彰化縣環保局稽查科科長林三能表示，環保局明日將會派員前往視察，初步研判萬興排水堤岸是水資處管理，會請管理單位盡速清除垃圾，也呼籲民眾勿亂倒垃圾，否則依廢清法規定，若是一般垃圾會裁罰1200到6000元不等罰鍰，若是亂倒事業廢棄物將處6000到300萬元罰鍰。