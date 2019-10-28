日友人空運許願達摩給馬文君 大到險些上不了飛機

2019-10-28 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／即時報導



南投縣立委馬文君擔任埔里鎮長時，積極推動台日交流，與時任親善大使佐藤貢一郎等人成為摯交，佐藤得知馬明年將4度挑戰區域立委，專程訂製「馬文君必勝達摩」祝她高票連任，馬則預計在其競選總部成立時點睛祈願。

馬文君立委服務處指出，馬初任埔里鎮長已是21年前，期間推動積極推動long stay計畫，盼吸引日本人來埔里定居，當時因此與時任親善大使的佐藤貢一郎等人結識成為好友，往後競選立委，他們都送上達摩祈願祝福，今年的已是第4尊。

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而在日本東北經營溫泉旅館的佐藤貢一郎說，當年來台時正好是921地震後，埔里觀光、產業都大受影響，但馬沒氣餒的默默推Long stay吸引日人長住旅遊，令人欣賞，兩人成摯友，日本311大地震時，馬也捐物資給他們，讓他很感動。

馬文君則說，當鎮長推行海外旅客到埔里Long stay時，因地方需求跟中央政策不同，過程雖不太順利，卻因此認識一群日籍好友，是意外收穫，也是榮幸，而他們10多年來情義相挺，每次競選都專程訂製「馬文君必勝達摩」且親送來台。

對此，佐藤大讚馬是真心為民眾著想的政治家，因此在她參選時助力，送上必勝達摩，預祝她高票連任；但按日本傳統習俗，送人達摩得越送越大，因此今年的較過去3尊更大，長70公分、寬40公分、重達8公斤，大到險些上不了機。