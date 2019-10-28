蔡其昌視察大甲鐵砧山景點 二期3000萬經費將動工

2019-10-28 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



立法院副院長蔡其昌今邀集交通部觀光局技術組副組長林秀霞、台中市議員施志昌、台中市政府遊局風景區管理所長廖偉志與頂店里長梁福昌會勘大甲鐵砧山觀光服務設施改善工程，目前已完成第1期2400萬元的基礎設施整治，第2期3000萬的休閒遊憩工程即將動工，預計明年6月完工。未來第3及4期則視後續施工進度再提報交通部觀光局申請補助，將與清水鰲峰山一同成為「海線雙丘」。

蔡其昌表示，鐵砧山改善計畫，他已推動了5、6年，第一期的基礎工程已經完成，將進行第二期戶外探索設施的建構。未來將會依造公園地形劃分為老、中、青三代的戶外探索遊憩空間，無論大人、小孩都有相對應的遊憩器材可以使用。

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蔡其昌說，明年會持續與交通部觀光局、台中市政府風管所共同研議，希望爭取4600萬元來做第三期鐵砧山劍井周邊環境整治；施志昌表示，這裡是海線人記憶中的景點，相關工程皆按照期程進行中，民眾反應烤肉區廁所因崩塌因素封閉問題，也與市政府達成共識，將在下週協調擺放流動廁所供遊客緊急使用。

大甲鐵砧山觀光服務設施改善工程，第一期工程為基礎設施整治工程，包括北側坍塌等水土保持、特色休閒空間重塑等。而全面整修後可在鐵砧山雕塑公園內遠眺大安溪等壯麗景緻；將步道及草坪重鋪、新建勾月表演場並彩繪太陽之門廣場。第1期工程於去年12月開工，今年8月30日重新開放，總工程經費2400萬元。