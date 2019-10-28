民代追台中外埔兒3公園工程延宕 市府：近日復工

2019-10-28 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



台中外埔兒3公園去年10月動工後，原定今年9月中旬完工，至今已停工多日，台中市議員施志昌今和台中市政府建設局、外埔區公所等單位人員會勘，建設局表示，由於承包工程廠商財務問題導致工程延宕，現已與廠商解約重新招標，近日即可復工，預計過年前完工。

施志昌表示，外埔兒3公園劃都市計畫之兒童遊樂場用地已40年，兒3公園緊鄰住宅區，不論對於在地居民的休憩、或是都市發展的角度，兒3公園的闢建都有正向影響。

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施志昌說，在立法院副院長蔡其昌努力和前台中市長林佳龍時期多次開公聽會與各方協調下，才讓兒3公園順利於去年10月宣布動工，預計今年9月完工。但目前工程延宕。