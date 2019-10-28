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亞洲三項唯一旅遊據點盡在彰化 日本遊客詢問度高

2019-10-28 14:34聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣政府參與日本旅展，與交通部觀光局一起到大阪推廣彰化觀光，城觀處長馬英傑表示，今年交通部觀光局推出小鎮漫遊年，彰化縣鹿港鎮、田尾鄉都入選經典小鎮，原本日本觀光客到彰化就不少，日本觀光客已無法滿足於在台北的觀光，反而彰化的鐵道、古蹟、濱海生態、農園等行程對日本遊客而言都極具吸引力。

交通部觀光局10月24至27日帶隊到Intex Osaka(大阪國際展覽中心）參展，設台灣館，彰化縣政府由城市暨觀光發展處副處長湯國榮等人參與，此次日本旅展，首次自東京移師至Intex Osaka舉辦，參觀人潮出乎預料的多，也於21日、23日於名古屋東急大飯店、大阪希爾頓飯店參加臺灣觀光推廣說明會、商談會。

湯國榮說，旅展中日本遊客對於彰化的扇形車庫、福井食堂、鹿港、媽組遶境、觀光工廠及台灣好行大眾運輸等詢問度都極高，他們除了介紹鹿港及田尾經典小鎮外，也以「彰化好YOUNG輕旅行」為主題，將彰化的鐵道文化、歷史古蹟、濱海生態等旅遊特色介紹給日本民眾，也善用台灣館舞台，以緞帶拉花DIY及有獎問答方式與現場民眾互動，行銷彰化觀光產業的多樣化。 

 馬英傑說「亞洲三項唯一旅遊據點盡在彰化」，包括唯一一座仍在運轉的活古蹟「火車頭旅館」彰化扇形車庫，唯一可乘坐海牛車出海採蚵遊程也是台灣重要的無形文化資產，還有全球唯一的玻璃媽祖廟「護聖宮」。

彰化縣鹿港鎮、田尾鄉今年入選交通部觀光局評選出的經典小鎮，鹿港小鎮有珍貴的古蹟歷史建築、國寶級工藝匠師，更有蚵仔煎、蚵嗲、蝦猴、麵茶、肉包、鳳眼糕、牛舌餅等美食小吃。田尾鄉公路花園則是全台灣最大的花卉樹木盆栽集散地，最熱門的旅遊活動就是騎腳踏車的暢遊鄉間花海，尋訪田尾花草巷弄中各有特色的園藝花園。 　

　湯國榮說，他們也安排拜訪日本JTB及東南旅行社大阪事務所等多家大型旅行社，透過交流了解日本的旅行社對台灣的鐵道旅行非常有興趣，而媽祖遶境活動與日本祭典類似，都可規劃彰化鐵道之旅以及歷史巡禮行程，吸引日本遊客來台觀光，也可結合台中、彰化、南投三縣市各具特色的觀光資源規劃觀光遊程，打團體觀光行銷戰。 

彰化縣政府參與日本旅展，與交通部觀光局等單位一起到大阪推廣台灣觀光。 圖／彰化縣...
彰化縣政府參與日本旅展，與交通部觀光局等單位一起到大阪推廣台灣觀光。 圖／彰化縣政府提供
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彰化縣政府參與日本旅展，與交通部觀光局一起到大阪推廣彰化觀光，目前仍在營運的活古...
彰化縣政府參與日本旅展，與交通部觀光局一起到大阪推廣彰化觀光，目前仍在營運的活古蹟「火車頭旅館」彰化扇形車庫讓日本遊客相當感興趣。記者林宛諭／攝影
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彰化縣政府參與日本旅展，與交通部觀光局一起到大阪推廣彰化觀光，介紹彰化的鐵道文化...
彰化縣政府參與日本旅展，與交通部觀光局一起到大阪推廣彰化觀光，介紹彰化的鐵道文化、歷史古蹟、濱海生態、美食等旅遊特色。 圖／彰化縣政府提供
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彰化縣政府參與日本旅展，與交通部觀光局等單位一起到大阪推廣台灣觀光，並用有獎問答...
彰化縣政府參與日本旅展，與交通部觀光局等單位一起到大阪推廣台灣觀光，並用有獎問答方式與民眾互動，吸引日本民眾熱烈參與。 圖／彰化縣政府提供
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