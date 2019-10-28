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全台房價漲幅排行榜出爐！ 這一區奪冠出乎意料

影／尾牙聚餐遊樂園 麗寶樂園再推萬聖節花車遊行同樂

2019-10-28 14:33聯合報 記者游振昇／台中即時報導

麗寶樂園渡假區推出尾牙+樂園的套裝行程，加碼送天空之夢摩天輪搭乘券，最低一桌萬元有找，另有五星級福容大飯店可選擇，樂園、摩天輪、尾牙10人一桌，9999元的「吃喝玩樂在樂園」方案，包含探索世界門票10張，加贈天空之夢摩天輪搭乘券10張，業者搶尾牙春酒客源，也推員工旅遊。

麗寶樂園渡假區副總經理王永豪指出，不少企業主喜好有創意的春酒尾牙安排，樂園結合尾牙聚餐相當符合他們的需求，麗寶樂園渡假區推出尾牙春酒專案連續多年，吸引許多知名餐飲、科技、機械等等大小企業，都曾到此舉辦尾牙或春酒；此專案自即日起到2020年3月31日前皆可預約。

福容大飯店麗寶樂園店推出「麗寶鼠壹鼠貳」尾牙春酒宴，主推1萬3880元等3種方案，訂宴即享全數入園（探索世界），每桌贈送免費果汁（依專案內容加贈瓶數不同），訂滿30桌再享卡拉OK、果汁暢飲，依方案再加贈紅酒，訂滿50桌再送住宿券乙張。

主廚張鈺均表示，今年尾牙宴推出市面上少見的獨家菜色，「上湯一品佛跳牆」使用多樣在地美味食材，新社香菇、大甲芋頭、大坑筍子，搭配豬肉、豬腳、栗子、魚皮等，細火燉煮4小時，帶出食材天然香氣美味，精華融入湯頭中，是為過年佳節闔家必品嚐的人氣佳餚。樂園店擁有多間精緻型的獨立包廂，和挑高氣派、無樑柱視野絕佳的宴會廳；可容納20到1500人的多功能空間，最大可達70桌，自11月1日至2020年2月29日間皆可訂席。

除了春酒尾牙，飯店同步推出「麗寶大台中美食季」，主打嚴選大中部地區在地小農食材，其中福粵樓「極品帝后粥」（2880元+10%），使用台中192號米，口感綿密有香氣，以雞骨為湯底熬煮兩小時，加入當季處女蟳、主廚手打蝦丸，及特製堅果醬，慢火細燉，熬出處女蟳的鮮甜基底。

J棧居酒屋推出季節限定日本鰻魚大賞，五道經典鰻魚料理，主廚李啟天說，最具特色的「麻香鰻魚喜多鍋」（980元+10%），以麻油、米酒、枸杞、紅棗及老薑等熬煮，搭配新社香菇、在地新鮮蔬菜盤，搭配肉質鮮美的新鮮鰻魚。

萬聖節將到，麗樂樂園探索園區內每天安排花車遊行，外國表演者和遊客互動，今天很多親子看到花車遊行，開心合照並和舞者互相擊掌。

麗寶樂園現有萬聖節花車遊行同樂活動。記者游振昇／攝影
麗寶樂園現有萬聖節花車遊行同樂活動。記者游振昇／攝影
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麗寶樂園福容飯店將推出尾牙宴，搭配住宿有優惠。記者游振昇／攝影
麗寶樂園福容飯店將推出尾牙宴，搭配住宿有優惠。記者游振昇／攝影
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麗寶樂園現有萬聖節花車遊行同樂活動。記者游振昇／攝影
麗寶樂園現有萬聖節花車遊行同樂活動。記者游振昇／攝影
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麗寶樂園現有萬聖節花車遊行同樂活動，還可在園區內聚餐。記者游振昇／攝影
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麗寶樂園福容飯店將推出尾牙宴，搭配住宿有優惠。記者游振昇／攝影
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麗寶樂園

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