台中大里衛生所醫師補上了 還有6衛生所缺醫師

2019-10-28 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／台中即時報導



台中市大里衛生所在醫師懸缺3年多後，本月終於有新任醫師柯德敏報到就職，年輕未婚的她強調，將借助在大醫院服務的經驗，持續推動大里各項基層醫療及公共衛生業務，確保民眾健康安全。

市議員李天生上午去探望柯德敏並表示，衛生所醫師薪資相對偏低，加上業務繁雜，不易吸引人才，這次柯德敏能前往前來服務，十分難得，相信會對大里提供更多的醫療及公衛服務。但目前全市尚有西屯區、南區、烏日、大安、外埔及神岡等6處衛生所沒有醫師，市府應該重視處理。

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大里衛生所醫師出缺期間，相關業務委都由委託轄區內醫院、診所支援。在衛生局的努力尋覓下，14日報到。

29歲的柯德敏輔仁大學醫學系畢業，曾經任職奇美醫院放射腫瘤科住院醫師，此次返鄉服務，在正式報到前就先就前往辨公室熟悉電腦操作等業務，上任後投入看診服務，充分發揮女性纖細、溫柔的特質，加上態度親切，贏得患者的好評。

她說，衛生所是基層醫療的第一步，她將執行公衛3Ｐ核心工作，分別是Preventing disease（預防疾病）、Prolonging life（延長壽命）及Promoting health（ 促進健康）；具體工作項目包括持續推動預防門診、保健門診、癌症篩檢和肺結核、自殺、家暴、精神科等防治，以及為食品安全把關等，她將全力以赴。

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