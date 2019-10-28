親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

行動代號凱拉穆勒：獵殺IS首腦，美軍如何殺死了巴格達迪？

MLB／3轟+柯爾好投 太空人世界大賽逆勢聽牌

台中大里衛生所醫師補上了 還有6衛生所缺醫師

2019-10-28 11:59聯合報 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里衛生所在醫師懸缺3年多後，本月終於有新任醫師柯德敏報到就職，年輕未婚的她強調，將借助在大醫院服務的經驗，持續推動大里各項基層醫療及公共衛生業務，確保民眾健康安全。

市議員李天生上午去探望柯德敏並表示，衛生所醫師薪資相對偏低，加上業務繁雜，不易吸引人才，這次柯德敏能前往前來服務，十分難得，相信會對大里提供更多的醫療及公衛服務。但目前全市尚有西屯區、南區、烏日、大安、外埔及神岡等6處衛生所沒有醫師，市府應該重視處理。

大里衛生所醫師出缺期間，相關業務委都由委託轄區內醫院、診所支援。在衛生局的努力尋覓下，14日報到。

29歲的柯德敏輔仁大學醫學系畢業，曾經任職奇美醫院放射腫瘤科住院醫師，此次返鄉服務，在正式報到前就先就前往辨公室熟悉電腦操作等業務，上任後投入看診服務，充分發揮女性纖細、溫柔的特質，加上態度親切，贏得患者的好評。

她說，衛生所是基層醫療的第一步，她將執行公衛3Ｐ核心工作，分別是Preventing disease（預防疾病）、Prolonging life（延長壽命）及Promoting health（ 促進健康）；具體工作項目包括持續推動預防門診、保健門診、癌症篩檢和肺結核、自殺、家暴、精神科等防治，以及為食品安全把關等，她將全力以赴。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台中市大里衛生所在醫師懸缺3年多後，本月終於有新任醫師柯德敏報到就職。圖／民眾提...
台中市大里衛生所在醫師懸缺3年多後，本月終於有新任醫師柯德敏報到就職。圖／民眾提供
分享
台中市大里衛生所在醫師懸缺3年多後，本月終於有新任醫師柯德敏（右）報到就職，市議...
台中市大里衛生所在醫師懸缺3年多後，本月終於有新任醫師柯德敏（右）報到就職，市議員李天生特別前往探望。圖／民眾提供
分享

相關新聞

流浪犬被捕獸夾夾傷 成就人與狗、狗與狗動人故事

2019-10-28 09:20

彰化及時雨 風電海上償金每年3億可收20年

2019-10-28 00:32

台中9公墓遷葬 梧棲第7公墓率先辦法會

2019-10-28 00:16

「小城故事」、「揚子江風雲」 鹿港小旅行 走入懷舊電影場景

2019-10-28 00:14

台中身心障職訓班 按摩類最夯

2019-10-28 00:03

挑戰人生下半場／吳素秋結合青銀族 找回老社區活力

2019-10-27 23:30

新住民立委林麗蟬組後援會 力挺韓國瑜和立委參選人

2019-10-27 20:58

影／埔里鯉魚潭自力造舟笑料多 空拍慘狀全都錄

2019-10-27 20:49

洪慈庸募款餐會 請林佳龍蔡其昌賣「人生重要物品」

2019-10-27 20:47

人窮志不窮 彰化縣60名家扶孩子獲得育達助學金

2019-10-27 20:22

彰化縣財政及時雨 王惠美從離岸風電每年挖到4.1億元

2019-10-27 20:21

「這溪無魚，別溪釣」 台中梧棲頂寮海俗諺電子書出書

2019-10-27 15:50

日月潭環湖馬拉松今開跑 選手用雙腳做公益

2019-10-27 15:33

彰化縣三山國王廟有多少？官方是29間、協會有38間

2019-10-27 14:50

鹿港文化小旅行走進懷舊電影場景 戲曲節今好戲上場

2019-10-27 14:38

霧社事件89周年追思 莫那魯道外孫女獻聲唱古調

2019-10-27 14:07

跑出健康 7500名男女老幼今晨在員林市區開心路跑

2019-10-27 14:04

主動行銷 台中市府到日本旅展宣傳台灣燈會在台中

2019-10-27 14:03

做巫婆帽、看迪士尼卡通學英文，靜宜英文營好有趣

2019-10-27 13:57

台中市長盃圍棋賽560人參賽 入門選手報名踴躍

2019-10-27 13:23

盧秀燕留不住 謝震武太太李月娥辭中市府顧問

2019-10-27 12:47

百年歷史梧棲第7公墓年底前遷葬 孤魂祈福法會

2019-10-27 10:53

太強大萬聖節裝扮 小朋友變身夾娃娃機和醬油瓶

2019-10-27 10:28

漢翔人員到榮家關懷老榮民 帶唱軍歌時老榮民很感動

2019-10-27 09:50

你沒看錯！美國武器級大砲 3千萬買來打椪柑

2019-10-27 08:00

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

黃偉哲證實 謝震武之妻將到台南任職美術館副館長

2019-10-27 21:17

彰化縣財政及時雨 王惠美從離岸風電每年挖到4.1億元

2019-10-27 20:21

警員撞斷3根肋骨路跑活動帳棚害的？ 南庄農會被質疑

2019-10-27 19:32

鶯歌永吉公園第三期完工 4600坪8大主題區玩超嗨

2019-10-27 18:39

北上挺柯志恩 謝龍介：沒選上代表板橋鄉親放棄韓國瑜

2019-10-27 17:42

鮮乳市場競爭 柳營小農自創品牌用這招搶出路

2019-10-27 22:11

桃警嚴重不足警民比最高 鄭文燦：10億增926警強化治安

2019-10-27 18:28

熊出沒？6棵香蕉樹遭推倒 嘉義中埔鄉蕉農憂心

2019-10-27 13:16

雙北1280元月票基隆為何不納入？ 他直指就是這原因

2019-10-27 20:44

影／觀賞夢湖時機曝光 地主私下透露這時候來最美

2019-10-27 10:02

台南民宿合法申設範圍將再擴大 多數民宿地點都能納入

2019-10-27 19:30

他嗅到基隆委託行慢慢甦醒 巷弄美食刈堡BAO令人驚豔

2019-10-28 07:43

彰化縣三山國王廟有多少？官方是29間、協會有38間

2019-10-27 14:50

「這溪無魚，別溪釣」 台中梧棲頂寮海俗諺電子書出書

2019-10-27 15:50

連獲全國性兩大獎肯定 高雄這個社區「金厲害」

2019-10-27 20:48

新住民立委林麗蟬組後援會 力挺韓國瑜和立委參選人

2019-10-27 20:58

顧健康！ 無黨團結聯盟主席林炳坤證實自政壇引退

2019-10-27 17:46

霧社事件89周年追思 莫那魯道外孫女獻聲唱古調

2019-10-27 14:07

海誓山盟見證百對愛情 侯友宜：明年沒生加碼送小金鏟

2019-10-27 16:16

影／埔里鯉魚潭自力造舟笑料多 空拍慘狀全都錄

2019-10-27 20:49

西拉雅飛車賽夯 逾萬「黃衫軍」湧入走馬瀨塞爆

2019-10-27 14:28

影／原民聯合文化活動 小妹妹跳舞萌翻現場

2019-10-27 14:58

高雄教職員公費流感打一年就停辦 疾管處：預算有限

2019-10-27 16:50

柯文哲擬立違建爭議委員會 黃國昌：民代關說才是問題

2019-10-27 15:30

流浪犬被捕獸夾夾傷 成就人與狗、狗與狗動人故事

2019-10-28 09:20

培養帶得走的能力 聯合盃作文大賽苗栗區初賽千人競筆

2019-10-27 16:20

國中生發行《逐步東行》第6年 色彩紀錄竹東巷弄好驚艷

2019-10-27 18:25

憂徐立信拉票？林昶佐：顧台灣立場他最能被信任

2019-10-27 15:52

影／東海岸造林鼠患危害苗木 林管處設棲架猛禽助滅鼠

2019-10-27 16:49

新店安坑高地社區水費太貴！ 議員提方案解決

2019-10-28 11:06

洪慈庸募款餐會 請林佳龍蔡其昌賣「人生重要物品」

2019-10-27 20:47

影／2千多人周日湧入國中 原來是聯合盃作文大賽

2019-10-27 14:39

聯合盃全國作文大賽新竹區初賽今登場 共2918人參加

2019-10-27 12:57

原住民彩繪列車明天後卸妝 台東鐵道迷今搶拍最後身影

2019-10-27 17:45

日月潭環湖馬拉松今開跑 選手用雙腳做公益

2019-10-27 15:33

桃園農博會今天閉幕 未來場館將轉型為環境教育基地

2019-10-27 20:57

高市解編公設保留地 開發成焦點

2019-10-27 23:14

提倡垃圾分類零廢棄 高雄辦二手家具拍賣跳蚤市集

2019-10-27 22:59

寫作新星高材生王亭雲 將隨父母腳步投入法律界

2019-10-27 13:46

說故事超過2千小時 她獲得嘉市志工金質獎

2019-10-27 18:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top