國際扶輪3462地區社友募600萬元 推動免費C肝篩檢

2019-10-28 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



C型肝炎具傳染性，感染後可能轉化成肝硬化、肝癌，國際扶輪3462地區社友募集約600萬元，昨在台中市僑泰高中為民眾實施免費篩檢，希望找出感染者，進一步協助治療。

國際扶輪3462地區總監黃進霖是六星集團羿晨機械總經理，7月1日接任接任總監後即成立地區總監辦公室，服務中部地區65個扶輪社近3千位社友，C肝篩檢、反毒、法治教育更是他帶領扶輪社友推動社會公益的第一步。

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他指出，他們用實際行動，關懷普羅大眾，今年3462地區除了地區獎助金及各扶輪社募集的新台幣100萬元外，還有全球獎助金C肝防治全民篩檢案約美金16萬元，累計約新台幣600萬元，決定用於配合政府實施C肝篩檢。

這麼做是希望透過篩檢，找出罹患C肝的民眾，進一步協助治療，期待2021年能向全世界178個國家地區，宣示台灣C肝防治篩檢防治的重大進展。

國際扶輪3462地區服務計畫委員會主委林南菁指出，一般民眾不瞭解C肝，都以為吃飯、口水就會傳染，其實最大的傳染途徑是血液感染，希望透過篩檢，找出感染者，避免再傳染，估計約3萬多人受惠。

中科扶輪社糾察、高爾夫委員會主委張正岳表示，希望透過篩檢，讓C肝和扶輪社長期推動相要禁絕的小兒麻痺症能同時在台灣消失。