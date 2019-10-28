親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

違法三缺一？中國觸怒民怨的「麻將館禁令」

亡妻手機計步app多走3萬步、親友接「鬼電話」 男直奔墓地一看超傷心

國際扶輪3462地區社友募600萬元 推動免費C肝篩檢

2019-10-28 09:40聯合報 記者黃寅／即時報導

C型肝炎具傳染性，感染後可能轉化成肝硬化、肝癌，國際扶輪3462地區社友募集約600萬元，昨在台中市僑泰高中為民眾實施免費篩檢，希望找出感染者，進一步協助治療。

國際扶輪3462地區總監黃進霖是六星集團羿晨機械總經理，7月1日接任接任總監後即成立地區總監辦公室，服務中部地區65個扶輪社近3千位社友，C肝篩檢、反毒、法治教育更是他帶領扶輪社友推動社會公益的第一步。

他指出，他們用實際行動，關懷普羅大眾，今年3462地區除了地區獎助金及各扶輪社募集的新台幣100萬元外，還有全球獎助金C肝防治全民篩檢案約美金16萬元，累計約新台幣600萬元，決定用於配合政府實施C肝篩檢。

這麼做是希望透過篩檢，找出罹患C肝的民眾，進一步協助治療，期待2021年能向全世界178個國家地區，宣示台灣C肝防治篩檢防治的重大進展。

國際扶輪3462地區服務計畫委員會主委林南菁指出，一般民眾不瞭解C肝，都以為吃飯、口水就會傳染，其實最大的傳染途徑是血液感染，希望透過篩檢，找出感染者，避免再傳染，估計約3萬多人受惠。

中科扶輪社糾察、高爾夫委員會主委張正岳表示，希望透過篩檢，讓C肝和扶輪社長期推動相要禁絕的小兒麻痺症能同時在台灣消失。

這場C肝篩檢活動吸引許多民眾排隊參加，未來還將分期舉辦，目標要讓3萬人受受惠。霧峰警分局長廖國政也親自到場進行反毒宣導，讓活動更加有意義。

國際扶輪3462地區昨在台中市僑泰高中為民眾實施免費篩檢，吸引民眾排隊參加。記者...
國際扶輪3462地區昨在台中市僑泰高中為民眾實施免費篩檢，吸引民眾排隊參加。記者黃寅／攝影
分享
國際扶輪3462地區昨在台中市僑泰高中為民眾實施免費篩檢，希望找出感染者，進一步...
國際扶輪3462地區昨在台中市僑泰高中為民眾實施免費篩檢，希望找出感染者，進一步協助治療。記者黃寅／攝影
分享
國際扶輪3462地區昨在台中市僑泰高中為民眾實施免費篩檢，同時進行反毒宣導。記者...
國際扶輪3462地區昨在台中市僑泰高中為民眾實施免費篩檢，同時進行反毒宣導。記者黃寅／攝影
分享
國際扶輪3462地區總監黃進霖（中）昨率社友在台中市僑泰高中為民眾實施免費篩檢，...
國際扶輪3462地區總監黃進霖（中）昨率社友在台中市僑泰高中為民眾實施免費篩檢，希望找出感染者，進一步協助治療。記者黃寅／攝影
分享

C肝反毒肝炎

相關新聞

彰化及時雨 風電海上償金每年3億可收20年

2019-10-28 00:32

台中9公墓遷葬 梧棲第7公墓率先辦法會

2019-10-28 00:16

「小城故事」、「揚子江風雲」 鹿港小旅行 走入懷舊電影場景

2019-10-28 00:14

台中身心障職訓班 按摩類最夯

2019-10-28 00:03

挑戰人生下半場／吳素秋結合青銀族 找回老社區活力

2019-10-27 23:30

新住民立委林麗蟬組後援會 力挺韓國瑜和立委參選人

2019-10-27 20:58

影／埔里鯉魚潭自力造舟笑料多 空拍慘狀全都錄

2019-10-27 20:49

洪慈庸募款餐會 請林佳龍蔡其昌賣「人生重要物品」

2019-10-27 20:47

人窮志不窮 彰化縣60名家扶孩子獲得育達助學金

2019-10-27 20:22

彰化縣財政及時雨 王惠美從離岸風電每年挖到4.1億元

2019-10-27 20:21

「這溪無魚，別溪釣」 台中梧棲頂寮海俗諺電子書出書

2019-10-27 15:50

日月潭環湖馬拉松今開跑 選手用雙腳做公益

2019-10-27 15:33

彰化縣三山國王廟有多少？官方是29間、協會有38間

2019-10-27 14:50

鹿港文化小旅行走進懷舊電影場景 戲曲節今好戲上場

2019-10-27 14:38

霧社事件89周年追思 莫那魯道外孫女獻聲唱古調

2019-10-27 14:07

跑出健康 7500名男女老幼今晨在員林市區開心路跑

2019-10-27 14:04

主動行銷 台中市府到日本旅展宣傳台灣燈會在台中

2019-10-27 14:03

做巫婆帽、看迪士尼卡通學英文，靜宜英文營好有趣

2019-10-27 13:57

台中市長盃圍棋賽560人參賽 入門選手報名踴躍

2019-10-27 13:23

盧秀燕留不住 謝震武太太李月娥辭中市府顧問

2019-10-27 12:47

百年歷史梧棲第7公墓年底前遷葬 孤魂祈福法會

2019-10-27 10:53

太強大萬聖節裝扮 小朋友變身夾娃娃機和醬油瓶

2019-10-27 10:28

漢翔人員到榮家關懷老榮民 帶唱軍歌時老榮民很感動

2019-10-27 09:50

你沒看錯！美國武器級大砲 3千萬買來打椪柑

2019-10-27 08:00

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

盧秀燕留不住 謝震武太太李月娥辭中市府顧問

2019-10-27 12:47

黃偉哲證實 謝震武之妻將到台南任職美術館副館長

2019-10-27 21:17

彰化縣財政及時雨 王惠美從離岸風電每年挖到4.1億元

2019-10-27 20:21

警員撞斷3根肋骨路跑活動帳棚害的？ 南庄農會被質疑

2019-10-27 19:32

北上挺柯志恩 謝龍介：沒選上代表板橋鄉親放棄韓國瑜

2019-10-27 17:42

鶯歌永吉公園第三期完工 4600坪8大主題區玩超嗨

2019-10-27 18:39

鮮乳市場競爭 柳營小農自創品牌用這招搶出路

2019-10-27 22:11

桃警嚴重不足警民比最高 鄭文燦：10億增926警強化治安

2019-10-27 18:28

熊出沒？6棵香蕉樹遭推倒 嘉義中埔鄉蕉農憂心

2019-10-27 13:16

影／觀賞夢湖時機曝光 地主私下透露這時候來最美

2019-10-27 10:02

雙北1280元月票基隆為何不納入？ 他直指就是這原因

2019-10-27 20:44

台南民宿合法申設範圍將再擴大 多數民宿地點都能納入

2019-10-27 19:30

彰化縣三山國王廟有多少？官方是29間、協會有38間

2019-10-27 14:50

「這溪無魚，別溪釣」 台中梧棲頂寮海俗諺電子書出書

2019-10-27 15:50

連獲全國性兩大獎肯定 高雄這個社區「金厲害」

2019-10-27 20:48

顧健康！ 無黨團結聯盟主席林炳坤證實自政壇引退

2019-10-27 17:46

霧社事件89周年追思 莫那魯道外孫女獻聲唱古調

2019-10-27 14:07

新住民立委林麗蟬組後援會 力挺韓國瑜和立委參選人

2019-10-27 20:58

他嗅到基隆委託行慢慢甦醒 巷弄美食刈堡BAO令人驚豔

2019-10-28 07:43

海誓山盟見證百對愛情 侯友宜：明年沒生加碼送小金鏟

2019-10-27 16:16

北市百貨周年慶彈性禁左轉 民怨看不懂何時管制

2019-10-27 10:53

西拉雅飛車賽夯 逾萬「黃衫軍」湧入走馬瀨塞爆

2019-10-27 14:28

影／原民聯合文化活動 小妹妹跳舞萌翻現場

2019-10-27 14:58

太強大萬聖節裝扮 小朋友變身夾娃娃機和醬油瓶

2019-10-27 10:28

影／埔里鯉魚潭自力造舟笑料多 空拍慘狀全都錄

2019-10-27 20:49

台南柳營牛奶節登場 柳營鮮乳闖出口碑

2019-10-27 11:21

高雄教職員公費流感打一年就停辦 疾管處：預算有限

2019-10-27 16:50

柯文哲擬立違建爭議委員會 黃國昌：民代關說才是問題

2019-10-27 15:30

培養帶得走的能力 聯合盃作文大賽苗栗區初賽千人競筆

2019-10-27 16:20

憂徐立信拉票？林昶佐：顧台灣立場他最能被信任

2019-10-27 15:52

義民祭搶攻客家選票 柯文哲「客語講稿」曝光

2019-10-27 12:13

國中生發行《逐步東行》第6年 色彩紀錄竹東巷弄好驚艷

2019-10-27 18:25

影／東海岸造林鼠患危害苗木 林管處設棲架猛禽助滅鼠

2019-10-27 16:49

洪慈庸募款餐會 請林佳龍蔡其昌賣「人生重要物品」

2019-10-27 20:47

漢翔人員到榮家關懷老榮民 帶唱軍歌時老榮民很感動

2019-10-27 09:50

影／2千多人周日湧入國中 原來是聯合盃作文大賽

2019-10-27 14:39

聯合盃全國作文大賽新竹區初賽今登場 共2918人參加

2019-10-27 12:57

原住民彩繪列車明天後卸妝 台東鐵道迷今搶拍最後身影

2019-10-27 17:45

日月潭環湖馬拉松今開跑 選手用雙腳做公益

2019-10-27 15:33

竹市最大規模歷史建築修復 將軍村二期獲1.78億經費

2019-10-27 12:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top