流浪犬被捕獸夾夾傷 成就人與狗、狗與狗動人故事

2019-10-28 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



農委會在2011年修訂野生動物保育法，明令禁用捕獸夾，但修法8年了，彰化縣莊姓縣民昨天下午騎機車行經花壇鄉大嶺巷時，聽到邊坡有狗哀號聲，另一隻同伴也一邊呼救，他趨前查看，發現是常在附近出沒的一隻流浪犬被捕獸夾夾住左後肢，他費了很大工夫才把捕獸夾打開，但狗兒腳趾已被截斷，令他深感憤怒。

彰化縣政府動物防治所表示，為防止捕獸夾遭濫用，危害貓犬等動物，農委會因此在 2011年修訂野生動物保育法第14條，規定「捕捉動物禁止使用捕獸夾，而且任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入捕獸夾，違者可以處1萬5千元到7萬5千元的罰鍰，若發現違法設置，應拍照舉證並報警處理。」如果傷害的是保育類動物，最高可罰到1百萬元，還有5年有期徒刑。

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修法8年了，儘管政府一再宣導，也開罰許多案件，但仍有很多農民還用來捕老鼠，或者有民眾用來捕捉野生動物，造成貓狗等動物誤踩遭到截肢甚至喪命情形。

彰化縣花壇鄉虎山岩通往縣道139線的大嶺巷，平時是很多民眾健行、騎單車的熱門路線，沿途雖有不少流浪犬，但大都十分和善，慵懶趴在路側或漫步其間，不會追人或傷人，很多人也對於這些流浪犬都很熟悉，甚至還會跟牠們打招呼。

莊姓縣民昨天下午騎機車經過大嶺巷2100公尺處，也就是備有運動設及座椅的中途休憩站時，突然聽到陣陣狗兒哀號聲，趨前查看，在邊坡處發現一隻熟悉的流浪犬一直掙扎，糾纏在樹藤中，原來是左後肢遭捕獸夾夾住，另一隻同伴也跟著發出叫聲求救。

莊姓縣民發現牠被捕獸夾夾住，但卻不知道怎麼打開，又怕造成二次傷害，費了約廿分鐘才打開，但腳趾已被夾斷，鮮血淋漓，這隻成犬雖然很重，但他仍然將牠抱起，一步一步從邊坡爬上山路，汗流浹背。奇怪的是，受傷的狗兒好似真的跟他熟識，知道要救牠，也不躁動， 乖乖讓抱上來。

莊立即打電話向以關懷流浪犬知名的某政界人士求援，卻沒有具體回應，他不能見死不救，只得自己下山買藥回來，為受傷的流浪犬止血、敷藥，見牠一跛一跛的，十分心疼，由於他家無法收養，只能要牠自我保重，看是否能有愛心人士收養，敷完藥，這隻流浪犬還過來舔他，然後兩隻狗兒結伴離去。這段人與狗、狗與狗之間溫馨場面，令在場者動容。