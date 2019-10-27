新住民立委林麗蟬組後援會 力挺韓國瑜和立委參選人

2019-10-27 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／即時報導



國民黨籍不分區立委林麗蟬27日晚上在員林市成立「國民黨總統暨彰化縣立委新移民聯合後援會」，林麗蟬說，她是從柬埔寨嫁到彰化縣花壇鄉的媳婦，她要結合新住民姊妹全力支持國民黨總統參選人韓國瑜和彰化縣4名國民黨籍立委參選人，讓中央與地方一起為新住民的幸福與權益努力。

員林市長游振雄、國民黨立委參選人蕭景田、國民黨彰化縣黨部主委張曼莉，及200多名新住民參加成立大會，彰化縣3名國民黨籍立委參選人柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳派助理參加。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

林麗蟬說，目前全台新移民人數約60萬人，彰化縣有2萬多人，人數是全台第七位，她嫁到彰化多年，也在台灣學會講台語、國語，完成大學和碩士學位，非常感謝國民黨在3年前讓她成為第一位新住民立委，為新住民發聲並爭取權益。

她說，政府對新住民自己本身是彰化花壇的新移民媳婦，對於彰化非常有感情，擔任立委3年多來她在國會問政，也全台和離島都跑透透，經常與新住民姊妹和第二代互動，深切了解國民黨真正用心照顧新住民的努力，也了解新住民的需求與問題，除了彰化縣，她也會在其他縣市成立後援會。