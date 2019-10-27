影／埔里鯉魚潭自力造舟笑料多 空拍慘狀全都錄

2019-10-27 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／即時報導



南投運動觀光嘉年華昨起在埔里鯉魚潭風景區登場，今進行水上活動體驗，學員須利用回收塑膠桶、竹竿和繩索等自力造舟，並下水划行，有的船下水就解體，現場尖叫和歡笑聲不斷，主辦單位盼藉此提升水中安全認知及自救能力。

埔里中心湖觀光發展協會指出，與樂活婦女關懷協會合作將運動結合觀光及推動在地文化，鎖定安全水域平穩的鯉魚潭風景區辦理水上嘉年華活動，提供民眾水域運動體驗及學習的機會，開創新型運動旅遊產業，今年也首度嘗試空拍紀錄。

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今天在鯉魚潭南區水域進行自力造舟體驗活動，一隊8人僅能用7根竹竿、4個回收塑膠桶和1綑塑膠繩，在有限時間內同心協力打造出能容納全隊的船隻，還得下水繞島划行，以環保又趣味方式宣導水中安全認知及自救能力。

「啊～解體啦！」學員們發揮創意自行DIY組裝，但因船體設計錯誤，自創塑膠船隻有的下水就解體，有的則是抓錯平衡點而翻船，紛紛上演奇幻漂流，過程中尖叫連連、笑料不斷，但經多次嘗試正確造舟，團隊默契也跟著大躍進。

埔里中心湖觀光發展協會表示，透過教練指點及稍加練習，自力造舟就能輕鬆上手，而明年則盼擴大新增拋繩水上救援項目，而鯉魚潭近年積極辦理水域、健走、國際越野賽等運動賽會，盼藉由運動觀光概念，發展且落實埔里地區觀光行銷。