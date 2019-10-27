洪慈庸募款餐會 請林佳龍蔡其昌賣「人生重要物品」

2019-10-27 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／即時報導



無黨籍立委洪慈庸將在下月的募款餐會中，邀林佳龍、蔡其昌站台賣「人生重要物品」。

立委洪慈庸11月3日將在大雅區大和園舉辦「洪慈庸競選連任募款餐會」，募款餐會進入最後一週倒數，今晚她公布第二波卡司嘉賓，交通部長林佳龍與立法院副院長蔡其昌，將站台賣「人生重要物品」。

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洪慈庸表示，要讓台中更好、讓台灣更好，是一個世代接著一個世代的使命；守住這個名為台灣的生活方式，更是現在要團結一致的目標，呼籲本土能量凝聚，捍衛台灣自由民主。

洪慈庸指出，林佳龍部長、蔡其昌副院長都是她在台中的兩位前輩，林佳龍部長也是前台中市市長，雖現在到交通部，但對台中的關心照顧和建設規劃樣樣都沒有少，邀約他回到台中站台相挺意義不同，也盼進一步團結地方支持者。

立法院同事蔡其昌副院長與她常共同推動政務，今年同樣忙碌堅守自己的第一選區，特別抽空跨區站台，就是為了一起捍衛中台灣。