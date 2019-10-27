人窮志不窮 彰化縣60名家扶孩子獲得育達助學金

2019-10-27 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／即時報導



彰化縣育達慈善會及育達獅子會捐贈彰化家扶中心12萬元助學金，今天在田中鎮新民國小舉辦「育才達人助家扶兒助學金」頒發典禮，有60名扶助兒獲獎，其中49名在才藝及相關証照學習上有多元的展現，會場展示他們的245張獎狀、86面獎牌、20座獎盃佳績。

彰化縣育達慈善會及育達獅子會長期關懷家扶兒少，家扶基金會董事蕭文龍(國際獅子會300-C3區前總監)、育達慈善會榮譽理事長何源成、育達慈善會會長曾藍慧、育達獅子會會長陳秀美等人今天都參加頒獎典禮。

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何源成也是家扶區中區扶幼委員，他說，彰化家扶田中服務處所扶助孩童多來自偏鄉且經濟條件更為貧乏的家庭，看到他們子克服困境在才藝上有許多的成就與展現，讓人感動，呼籲獅子會會友成為他們成長路途中堅強的後盾，讓愛與善能持續循環。

家扶中心主任王震光說，家扶孩子的技能類別多元，以武術、空手道、音樂相關才藝的表現最為出眾，今天在頒獎會場安排家扶兒表演古箏、電音三太子及武術，讓在場的來賓及家長們了解孩子的努力與成學習成果。

家扶社工督導張家燕說，受獎的小順是社頭鄉單親家庭，因爸爸肢體不便，從小就會主動幫忙許多家務，凡事都相當獨立自主，2年前加入家扶武術隊，每星期有2天從社頭騎腳踏車到田中服務處，來回需花費1個多小時，堅韌的學習態度，讓小順獲選為2019年彰化家扶中心自強兒童。

小順今年他考取國立員林高中，每周三放學後都直接從學校騎腳踏車到田中上武術課不曾請假，目前不論是在課業或才藝方面，他都能用心兼顧證明自己的能力。他說，他在人生的起跑點輸別人，只要努力，相信一切都會不一樣。