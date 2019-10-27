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人窮志不窮 彰化縣60名家扶孩子獲得育達助學金

2019-10-27 20:22聯合報 記者何烱榮／即時報導

彰化縣育達慈善會及育達獅子會捐贈彰化家扶中心12萬元助學金，今天在田中鎮新民國小舉辦「育才達人助家扶兒助學金」頒發典禮，有60名扶助兒獲獎，其中49名在才藝及相關証照學習上有多元的展現，會場展示他們的245張獎狀、86面獎牌、20座獎盃佳績。

彰化縣育達慈善會及育達獅子會長期關懷家扶兒少，家扶基金會董事蕭文龍(國際獅子會300-C3區前總監)、育達慈善會榮譽理事長何源成、育達慈善會會長曾藍慧、育達獅子會會長陳秀美等人今天都參加頒獎典禮。

何源成也是家扶區中區扶幼委員，他說，彰化家扶田中服務處所扶助孩童多來自偏鄉且經濟條件更為貧乏的家庭，看到他們子克服困境在才藝上有許多的成就與展現，讓人感動，呼籲獅子會會友成為他們成長路途中堅強的後盾，讓愛與善能持續循環。

家扶中心主任王震光說，家扶孩子的技能類別多元，以武術、空手道、音樂相關才藝的表現最為出眾，今天在頒獎會場安排家扶兒表演古箏、電音三太子及武術，讓在場的來賓及家長們了解孩子的努力與成學習成果。

家扶社工督導張家燕說，受獎的小順是社頭鄉單親家庭，因爸爸肢體不便，從小就會主動幫忙許多家務，凡事都相當獨立自主，2年前加入家扶武術隊，每星期有2天從社頭騎腳踏車到田中服務處，來回需花費1個多小時，堅韌的學習態度，讓小順獲選為2019年彰化家扶中心自強兒童。

小順今年他考取國立員林高中，每周三放學後都直接從學校騎腳踏車到田中上武術課不曾請假，目前不論是在課業或才藝方面，他都能用心兼顧證明自己的能力。他說，他在人生的起跑點輸別人，只要努力，相信一切都會不一樣。

家住溪州的小敏、小鴻、小廷三姊弟，從小跟著阿公學習三太子，3個人的運動細胞極佳，在校學習空手道並參加無數的比賽，家中獲獎的獎盃、獎牌及獎狀有上百份以上。會場有1整張桌子擺滿3姊弟歷年來的成績，他們的阿公說，3個孫子讀書雖然不是第一名，但他們很乖，平常都會跟他出陣頭表演，也很認真學才藝，這樣就讓他很滿足了。

家扶田中區扶委會主委謝明憲(中)、育達慈善會會長曾藍慧(右)與受獎的小順(左)合...
家扶田中區扶委會主委謝明憲(中)、育達慈善會會長曾藍慧(右)與受獎的小順(左)合照。記者何烱榮／攝影
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育達獅子會會長陳秀美（左）頒獎給家扶學生。記者何烱榮／攝影
育達獅子會會長陳秀美（左）頒獎給家扶學生。記者何烱榮／攝影
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育達慈善會及育達獅子會人員今天到田中鎮頒發助學金給彰化家扶學生後大合照。記者何烱...
育達慈善會及育達獅子會人員今天到田中鎮頒發助學金給彰化家扶學生後大合照。記者何烱榮／攝影
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育達慈善會及育達獅子會捐贈12萬元助學金，給彰化家扶中心田中服處。記者何烱榮／攝...
育達慈善會及育達獅子會捐贈12萬元助學金，給彰化家扶中心田中服處。記者何烱榮／攝影
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育達慈善會榮譽理事長何源成（左1）頒發助學金給家扶兒。記者何烱榮／攝影
育達慈善會榮譽理事長何源成（左1）頒發助學金給家扶兒。記者何烱榮／攝影
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彰化家扶中心武術隊成員小順個人表演。記者何烱榮／攝影
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育達慈善會會長曾藍慧（左）頒贈助學金給武術隊學童小蘅。記者何烱榮／攝影
育達慈善會會長曾藍慧（左）頒贈助學金給武術隊學童小蘅。記者何烱榮／攝影
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彰化家扶中心溪州鄉扶助童劉家3姊弟表演電音三太子。記者何烱榮／攝影
彰化家扶中心溪州鄉扶助童劉家3姊弟表演電音三太子。記者何烱榮／攝影
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彰化家扶中心扶助的溪州鄉劉家3姊弟，多年來獲得的獎盃、獎牌、獎狀超過100份。記...
彰化家扶中心扶助的溪州鄉劉家3姊弟，多年來獲得的獎盃、獎牌、獎狀超過100份。記者何烱榮／攝影
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家扶中心三太子

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